Больного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы
Вторник, 31 марта 2020, 00:32
Больного коронавирусной инфекцией нардепа Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие у него COVID-19 еще неизвестны.
Источник: Шахов в трансляции Facebook
Прямая речь: "Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы".
Напомним:
- 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
- Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко.
- У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.
- Лукашев уже выписан из Александровской больницы.
- 28 марта нардеп, ранее исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.
- У нардепа, члена фракции "Слуга народа", Владимира Ватраса также подтвердили коронавирус.
Ольга Гетьманец, УП