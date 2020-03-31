Больного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

Больного коронавирусной инфекцией нардепа Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие у него COVID-19 еще неизвестны.

Источник: Шахов в трансляции Facebook

Прямая речь: "Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы".

Напомним: