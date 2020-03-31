Больного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

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Вторник, 31 марта 2020, 00:32

Больного коронавирусной инфекцией нардепа Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие у него COVID-19 еще неизвестны.

Источник: Шахов в трансляции Facebook

Прямая речь: "Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы".

Напомним:

  • 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко.
  • У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.
  • Лукашев уже выписан из Александровской больницы.
  • 28 марта нардеп, ранее исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.
  • У нардепа, члена фракции "Слуга народа", Владимира Ватраса также подтвердили коронавирус.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус Верховная Рада


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