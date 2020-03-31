Головні новини понеділка і ночі: ринок землі та кадрові зміни у Кабміні

Верховна рада відкрила ринок землі, підтримала "антиколомойський закон", звільнила міністрів МОЗ та Мінфіну та призначила нових – новини, які були актуальні 30 березня.

Про ринок землі

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Про звільнення міністрів

Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров’я.

З другої спроби парламент призначив Сергія Марченка новим очільником Мінфіну, а Максима Степанова — очільником МОЗ.

Про "антиколомойський" закон

Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт щодо регулювання банківської діяльності — він унеможливлює повернення Приватбанку олігарху Коломойському.

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