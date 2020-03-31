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Главные новости понедельника и ночи: рынок земли и кадровые изменения в Кабмине

Вторник, 31 марта 2020, 08:00

Верховная Рада открыла рынок земли, поддержала "антиколомойский закон", уволила министров Минздрава и Минфина и назначила новых – новости, которые были актуальны 30 марта.

О рынке земли

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Об увольнении министров

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Со второй попытки парламент назначил Сергея Марченко новым главой Минфина, а Максима Степанова — главой Минздрава.

Об "антиколомойском" законе

Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект относительно регулирования банковской деятельности — он делает невозможным возвращение Приавтбанка олигарху Коломойскому.

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О других важных новостях

Шоумена и комика Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО.

По состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 - летальные.

Верховная Рада не поддержала предложенные правительством изменения в госбюджет.

Все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.

Кабмин обновил макроэкономический прогноз, ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривни – с 27 гривен за доллар до 29,5 и прогноз ВВП с роста на 3,7% до падения на 3,9%.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении народного депутата из "Слуги народа" Гео Лероса, который обнародовал видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака торгует государственными должностями.

Украинская правда
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