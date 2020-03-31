Главные новости понедельника и ночи: рынок земли и кадровые изменения в Кабмине

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Вторник, 31 марта 2020, 08:00

Верховная Рада открыла рынок земли, поддержала "антиколомойский закон", уволила министров Минздрава и Минфина и назначила новых – новости, которые были актуальны 30 марта.

О рынке земли

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Об увольнении министров

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Со второй попытки парламент назначил Сергея Марченко новым главой Минфина, а Максима Степанова — главой Минздрава.

Об "антиколомойском" законе

Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект относительно регулирования банковской деятельности — он делает невозможным возвращение Приавтбанка олигарху Коломойскому.

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О других важных новостях

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Верховная Рада не поддержала предложенные правительством изменения в госбюджет.

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Кабмин обновил макроэкономический прогноз, ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривни – с 27 гривен за доллар до 29,5 и прогноз ВВП с роста на 3,7% до падения на 3,9%.

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Украинская правда


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