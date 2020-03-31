Рада до конца карантина будет работать в комитетах
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Вторник, 31 марта 2020, 14:39
Верховная Рада до завершения общенационального карантина будет работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.
Источник: пресс-служба Аппарата парламента
Дословно: "В период действия карантина, установленного Кабинетом министров, и до его отмены народные депутаты работают в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) в соответствии с изменениями в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".
Что было раньше: 30 марта Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. В таком режиме за один день прошло три заседания парламента.
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Предыстория:
- На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.
- Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Рада должна работать по ранее установленному плану и воплощать реформы.
- 25 марта заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в связи с пандемией коронавируса депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.
- Сейчас у 4 народных депутатов выявили коронавирус. В частности у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева, у представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко и у внефракционного Сергея Рудика.
- У депутата группы "Доверие"Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но заболел его сын.
Украинская правда
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