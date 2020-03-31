Рада до конца карантина будет работать в комитетах

Верховная Рада до завершения общенационального карантина будет работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.

Источник: пресс-служба Аппарата парламента

Дословно: "В период действия карантина, установленного Кабинетом министров, и до его отмены народные депутаты работают в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) в соответствии с изменениями в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

Что было раньше: 30 марта Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. В таком режиме за один день прошло три заседания парламента.

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