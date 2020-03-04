Аваков показав, скільки нажив за минулий рік

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задекларував понад 1 мільйон гривень зарплати за 2019 рік і передачу в управління корпоративних прав в італійському ТОВ "Avitalia s.r.l".

Джерело: щорічна декларація доходів і майна Арсена Авакова та його дружини Інни за 2019 рік

Деталі: Зарплата Арсена Авакова у МВС за минулий рік склала 1 120 887 гривень. Також він отримав в "Ощадбанку" проценти на суму 220 624 гривні.

Інна Авакова отримала у ПАТ "Інвестор" зарплату 3 229 398 гривень, за сумісництвом в італійській "Avitalia s.r.l." – ще 831 460 гривень. Її проценти в "Ощадбанку" склали 391 429 гривень.

В українських банках Арсен Аваков має: 1 773 789 грн (1 306 470 грн + 467 319 грн) та 196 139 дол. Інна Авакова у банках має: 1 279 євро, 170 494 грн, 402 180 дол. (348 510 дол + 53 670 дол.).

Крім того, в італійському банку "Banca Popolare del Frusinate" в Арсена Авакова лежить 148 073 євро, у його дружини – 1 497 128 євро.

Голова МВС також має активи у дорогоцінних (банківських) металах на суму 200 000 грн.

Готівкою Арсен Аваков тримає: 8000 грн, 12491 дол., 45 000 євро, 96 000 єн, 4 000 фунтів стерлінгів та 350 австралійських доларів.

Його дружина має готівкою 34 000 дол., 112 000 грн, 30 000 євро, 5 790 фунтів стерлінгів.

У декларації міністра внутрішніх справ вказано, що корпоративні права в "Avitalia s.r.l" він передав в управління. Аваков не зазначив себе бенефіціаром цього ТОВ, хоча є його 100%-м власником.

2 роки тому журналісти знайшли на узбережжі Середземного моря в Італії віллу Авакова. Тоді у МВС говорили, що це – туристичний бізнес дружини Авакова, який мав запуститися в роботу у 2019 році.

Арсен Аваков задекларував 100% капіталу ТОВ Avitalia s.r.l. (вартість у грошовому вираженні 8 832 000), Інна Авакова – 29,17% загального капіталу ТОВ "Підстепне Сонце" у Миколаєві (вартість – 35 000 000 грн).

Арсен Аваков має 12 акцій ПАТ ФК "Металіст". Також він є власником авторських прав на книги "Ленін з нами" і "Зелений зошит" (українською, російською та англійською мовами).

Нерухомості й машин у Авакових не додалося. Автомобілів вони не мають.

Як і раніше, Арсен Аваков задекларував дві квартири у Харкові (657,90 кв і 70,90 кв м), квартиру в Чугуєві Харківьскої області (55,40 кв м). Подружжя Авакових має земельну ділянку у Коробочкиному Харківської області площею 1 200 кв м.

Крім того, з 18 грудня 2016 року міністр орендує номер у готелі в Києві площею 77,6 кв м.

Серед цінних речей подружжя задекларовано картини й ікони, меблі й годинники, дорогі світильники й антикварне дзеркало, ювелірні вироби, шуби, сумочку, вина.

Арсен Аваков є власником колекції етикеток вина "Mouton-Rothchild" різних років, близько 5000 аудіо- й відеозаписів, 24 золотих монет країн Європи та Америки 18-21 ст., колекції мідних, бронзових, срібних і золотих монет 16-21 ст. території сучасної України, територій Російської, Австро-Угорської, Римської імперій від 2 ст. до н.е. до 20 ст. н.е. (2 661 монета).

Його дружина Інна задекларувала колекції вінілових пластинок 20 - 21 ст., срібних і золотих монет НБУ, холодної зброї 19 - 21 ст. (9 одиниць), бронзових, чавунних, срібних і кам'яних статуеток 19-20 ст., книг і друкованих видань 18-21 ст. (8 220 примірників), а також художній гральний набір шахів і нард.