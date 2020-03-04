Кандидату в новий Кабмін за годину підкинули ще одне крісло в уряді

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Середа, 4 березня 2020, 17:27

Представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, ексзаступника мера Києва Олексія Резнікова можуть призначити на дві посади у новому Кабінеті міністрів, про що свідчить його виправлена декларація кандидата.  

Джерело: електронна декларація Резнікова на сайті НАЗК

Деталі: 4 березня о 15:23 Резніков подав декларацію кандидата на посаду міністра з питань тимчасово окупованих територій. А вже о 16:37 він подав виправлену декларацію кандидата на посади віце-прем'єр-міністра і міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Чому це важливо: 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну. При цьому влада ще шукає кандидатів у новий Кабмін. Претенденти на посади міністрів у новому уряді почали подавати декларації кандидатів лише по обіді 4 березня. Водночас наразі ще немає кандидата на посаду міністра економіки. Також кілька людей, яким пророкували місця у новому уряді, відмовились від цього. Раніше кандидатура Резнікова розглядалась виключно на посаду міністра з питань тимчасово окупованих територій.

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Передісторія: 

  • 4 березня 14 осіб – Денис Шмигаль, Олексій Чернишов, Ілля Ємець, Олег Немчінов, Ігор Уманський, Михайло Федоров, Андрій Таран, Денис Малюська, Марина Лазебна, Олег Коростельов, Сергій Бессараб, Вадим Гутцайт, Владислав Криклій та Олексій Резніков – подали електронні декларації про майно та доходи за 2019 рік як кандидати на посади міністрів у новому Кабміні.

Ірина Балачук, УП
Теми: Кабінет міністрів


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