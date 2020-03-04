Кандидату в новый Кабмин за час подбросили еще одно кресло в правительстве

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Среда, 4 марта 2020, 17:27

Представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, экс-заместителя мэра Киева Алексея Резникова могут назначить на две должности в новом Кабинете министров, о чем свидетельствует его исправлена ​​декларация кандидата.

Источник: электронная декларация Резникова на сайте НАПК

Детали: 4 марта в 15:23 Резников подал декларацию кандидата на должность министра по вопросам временно оккупированных территорий. А уже в 16:37 он подал исправленную декларацию кандидата на должности вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Почему это важно: 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина. При этом власти еще ищут кандидатов в новый Кабмин. Претенденты на должности министров в новом правительстве начали подавать декларации кандидатов только после обеда 4 марта. В то же время сейчас еще нет кандидата на должность министра экономики. Также несколько человек, которым пророчили места в новом правительстве, отказались от этого. Ранее кандидатура Резникова рассматривалась исключительно на должность министра по вопросам временно оккупированных территорий.

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Предыстория: 

  • 4 марта 14 человек – Денис Шмыгаль, Алексей Чернышев, Илья Емец, Олег Немчинов, Игорь Уманский, Михаил Федоров, Андрей Таран, Денис Малюська, Марина Лазебная, Олег Коростелев, Сергей Бессараб, Вадим Гутцайт, Владислав Криклий и Алексей Резников – подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год в качестве кандидатов на должности министров в новом Кабмине.

Ирина Балачук, УП
Темы: Кабинет министров


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