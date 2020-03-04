Кандидату в новый Кабмин за час подбросили еще одно кресло в правительстве

Представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, экс-заместителя мэра Киева Алексея Резникова могут назначить на две должности в новом Кабинете министров, о чем свидетельствует его исправлена ​​декларация кандидата.

Источник: электронная декларация Резникова на сайте НАПК

Детали: 4 марта в 15:23 Резников подал декларацию кандидата на должность министра по вопросам временно оккупированных территорий. А уже в 16:37 он подал исправленную декларацию кандидата на должности вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Почему это важно: 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина. При этом власти еще ищут кандидатов в новый Кабмин. Претенденты на должности министров в новом правительстве начали подавать декларации кандидатов только после обеда 4 марта. В то же время сейчас еще нет кандидата на должность министра экономики. Также несколько человек, которым пророчили места в новом правительстве, отказались от этого. Ранее кандидатура Резникова рассматривалась исключительно на должность министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Читайте также: Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о кандидатах на новых министров

Предыстория: