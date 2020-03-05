Сирія повідомила про обстріл Ізраїлем своєї території — ЗМІ
Четвер, 5 березня 2020, 04:12
ВПС Ізраїлю обстріляли сирійське місто Хомс і провінцію Кунтейра.
Джерело: агентство SANA
Деталі: За даними ЗМІ, Ізраїль завдав ударів із повітряного простору Лівану та Голанських висот.
Сирійські ППО відбили всі атаки, інформації щодо руйнувань не надходило.
Нагадаємо:
- 27 лютого щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада.
- Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення операції "Весняний щит" на північному заході Сирії.