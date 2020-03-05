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Сирія повідомила про обстріл Ізраїлем своєї території — ЗМІ

Четвер, 5 березня 2020, 04:12
Сирія повідомила про обстріл Ізраїлем своєї території — ЗМІ

ВПС Ізраїлю обстріляли сирійське місто Хомс і провінцію Кунтейра.

Джерело: агентство SANA 

Деталі: За даними ЗМІ, Ізраїль завдав ударів із повітряного простору Лівану та Голанських висот.

Сирійські ППО відбили всі атаки, інформації щодо руйнувань не надходило.

Нагадаємо:

  • 27 лютого щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада.
  • Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення операції "Весняний щит" на північному заході Сирії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
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