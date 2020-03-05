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Люди зі щепленням від кору майже не хворіють на коронавірус – секретар РНБО

Четвер, 5 березня 2020, 11:55
Люди зі щепленням від кору майже не хворіють на коронавірус – секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють на коронавірус.

Джерело: інтерв’ю Данілова "Українському радіо"

Пряма мова: "З коронавірусом ми також розуміємо, у яких країнах світу це відбувається, більше того, у яких містах, розуміємо середній вік населення, який хворіє на коронавірус, розуміємо, які люди, на превеликий жаль, помирають від нього.

Переважна більшість – це люди літнього віку – 80-85+. Люди, які отримали прививку (щеплення - ред.) на кір, майже не хворіють".

Деталі: Данілову сказали, що в України люди масово скуповують крупи, цибулю та часник. І запитали, чи можете він заспокоїти людей.

На це він сказав, що "цибуля та часник – це народний засіб, який дозволяє застерігатися та підвищувати імунітет в будь-який період року".

За словами секретаря РНБО, коронавірус не страшний, а найгірше, коли люди починають самі себе накручувати та створювати панічні настрої.

Він додав, що на звичайний грип  хворіє набагато більше людей: "Більше того, від звичайного грипу і гине більше людей ніж від коронавірусу, щороку це близько 650 000".

Раніше Данілов уже жартував, що кращі ліки від коронавірусу – "цибуля, сало і часник".

Передісторія:

  • Світом із кінця 2019 року шириться коронавірус, названий Covid 2019: ним заразилися наразі понад 95 тисяч людей.
  • Поза межами України заразилися цим вірусом уже 5 українців: дівчина в Італії та 4 члени екіпажу лайнера "Diamond Princess" (одна вже вилікувалася).
  • 5 березня закінчився 14-денний термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян.
  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. На коронавірус в Україні досліджують ще з десяток випадків.
  • 5 березня головний санлікар заявив, що Україна буде вимушена запровадити епідеміологічні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу Covid 2019: на певний час заборонити масові заходи й закрити навальні заклади.

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Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019РНБОгрип
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