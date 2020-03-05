Люди зі щепленням від кору майже не хворіють на коронавірус – секретар РНБО
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють на коронавірус.
Джерело: інтерв’ю Данілова "Українському радіо"
Пряма мова: "З коронавірусом ми також розуміємо, у яких країнах світу це відбувається, більше того, у яких містах, розуміємо середній вік населення, який хворіє на коронавірус, розуміємо, які люди, на превеликий жаль, помирають від нього.
Переважна більшість – це люди літнього віку – 80-85+. Люди, які отримали прививку (щеплення - ред.) на кір, майже не хворіють".
Деталі: Данілову сказали, що в України люди масово скуповують крупи, цибулю та часник. І запитали, чи можете він заспокоїти людей.
На це він сказав, що "цибуля та часник – це народний засіб, який дозволяє застерігатися та підвищувати імунітет в будь-який період року".
За словами секретаря РНБО, коронавірус не страшний, а найгірше, коли люди починають самі себе накручувати та створювати панічні настрої.
Він додав, що на звичайний грип хворіє набагато більше людей: "Більше того, від звичайного грипу і гине більше людей ніж від коронавірусу, щороку це близько 650 000".
Раніше Данілов уже жартував, що кращі ліки від коронавірусу – "цибуля, сало і часник".
Передісторія:
- Світом із кінця 2019 року шириться коронавірус, названий Covid 2019: ним заразилися наразі понад 95 тисяч людей.
- Поза межами України заразилися цим вірусом уже 5 українців: дівчина в Італії та 4 члени екіпажу лайнера "Diamond Princess" (одна вже вилікувалася).
- 5 березня закінчився 14-денний термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян.
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. На коронавірус в Україні досліджують ще з десяток випадків.
- 5 березня головний санлікар заявив, що Україна буде вимушена запровадити епідеміологічні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу Covid 2019: на певний час заборонити масові заходи й закрити навальні заклади.
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