Люди зі щепленням від кору майже не хворіють на коронавірус – секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють на коронавірус.

Джерело: інтерв’ю Данілова "Українському радіо"

Пряма мова: "З коронавірусом ми також розуміємо, у яких країнах світу це відбувається, більше того, у яких містах, розуміємо середній вік населення, який хворіє на коронавірус, розуміємо, які люди, на превеликий жаль, помирають від нього.

Переважна більшість – це люди літнього віку – 80-85+. Люди, які отримали прививку (щеплення - ред.) на кір, майже не хворіють".

Деталі: Данілову сказали, що в України люди масово скуповують крупи, цибулю та часник. І запитали, чи можете він заспокоїти людей.

На це він сказав, що "цибуля та часник – це народний засіб, який дозволяє застерігатися та підвищувати імунітет в будь-який період року".

За словами секретаря РНБО, коронавірус не страшний, а найгірше, коли люди починають самі себе накручувати та створювати панічні настрої.

Він додав, що на звичайний грип хворіє набагато більше людей: "Більше того, від звичайного грипу і гине більше людей ніж від коронавірусу, щороку це близько 650 000".

Раніше Данілов уже жартував, що кращі ліки від коронавірусу – "цибуля, сало і часник".

Передісторія:

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