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Прем’єр каже, що Ємець поєднуватиме посаду міністра з практикою хірурга

П'ятниця, 6 березня 2020, 08:52
Прем’єр каже, що Ємець поєднуватиме посаду міністра з практикою хірурга

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець поєднуватиме цю посаду з медичною практикою кардіохірурга.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Право на владу", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми домовилися, що Ілля Миколайович продовжить медичну практику, оперуватиме, поєднуючи посади. Закон це дозволяє, медична етика це дозволяє".

Деталі: Шмигаль зазначив, що Ємець "як ніхто інший розуміє необхідність медреформи".

Що передувало: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що новий уряд не планує згортати медичну реформу, розпочату Уляною Супрун.

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви та проголосувала відставку його уряду.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля та за новий склад уряду.

Довідково: 64 річний Ілля Ємець – один із найвідоміших українських лікарів. Він народився у Воркуті у багатодітній українській родині. У 1979 році він закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю "хірургія". 23 роки пропрацював з Миколою Амосовим.

У Ємця є досвід роботи в уряді – він очолював МОЗ України за часів прем'єрства Миколи Азарова. Ємець не підпадає під дію закону про люстрацію, оскільки обіймав посаду міністра менше одного року. 

Ємець увійшов до складу робочої групи, яка має проаналізувати хід реформи української медицини, яку впроваджувала Уляна Супрун.  

Знати більше: Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗКабінет міністрів
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