Заступник представника США в ООН Черіті Норман Шале закликала світ запроваджувати санкції проти Росії за її дії в окупованому Криму.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "З 2014 року наступні раунди санкцій адресно зверталися до тих, хто грав провідну роль в окупаційному режимі. Також є санкції щодо представників правоохоронних органів, які застосовували тортури до кримськотатарських активістів. Закликаємо інші країни запровадити такі ж обмеження".

Деталі: Американський дипломат також закликала Росію надати доступ ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова, щоб міжнародні місії могли спостерігати і документувати все, що там відбувається.

Передісторія:

Росія анексувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною й засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

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