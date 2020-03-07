США в ООН закликали світову спільноту запроваджувати санкції против Росії

724 перегляди
Субота, 7 березня 2020, 01:23

Заступник представника США в ООН Черіті Норман Шале закликала світ запроваджувати санкції проти Росії за її дії в окупованому Криму. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "З 2014 року наступні раунди санкцій адресно зверталися до тих, хто грав провідну роль в окупаційному режимі. Також є санкції щодо представників правоохоронних органів, які застосовували тортури до кримськотатарських активістів. Закликаємо інші країни запровадити такі ж обмеження".

Деталі: Американський дипломат також закликала Росію надати доступ ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова, щоб міжнародні місії могли спостерігати і документувати все, що там відбувається.

Передісторія:

  • Росія анексувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі.
  • Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною й засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
  • Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

Читайте такожАмериканський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2

Теми: США Росія Крим окупація анексія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ФБР шукає російськомовних інформаторів у соцмережах за допомогою Висоцького 6 березня 2020, 23:59
США планують виділити 8,3 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом 6 березня 2020, 17:32
Вибори у США: Кандидат від демократів зняв свою кандидатуру 6 березня 2020, 04:56
Усі новини
Головні новини
Шмигаль: Поставки води у Крим лише після деокупації
Зеленський встановив дедлайн для переговорів з Путіним – ЗМІ
В Україні вперше за 49 місяців зафіксували падіння ВВП
Українців попередили про можливі обмеження використання води
Усі новини
Фото

Українка Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі

Фото

13 фото, які доводять, як класно можуть виглядати повні жінки

інтерв'ю

Переможці Нацвідбору GO_A: Зіркову хворобу точно не підхопимо