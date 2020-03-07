США відправлятимуть на карантин усі банкноти, що повертаються з Азії

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Субота, 7 березня 2020, 10:19

Федеральна резервна система США почала карантин доларів, які вона репатріює з Азії, перш ніж повернути їх у фінансову систему США в якості запобіжного заходу проти поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як сказав представник Федеральної резервної системи, регіональні банки ФРС, які допомагають керувати грошовою масою, будуть відкладати поставки доларів з Азії на сім-десять днів, перш ніж обробляти і перерозподіляти їх у фінансові установи.

На думку Центру США з контролю і профілактики захворювань (CDC), "можлива" передача вірусу через об'єкти, які мали з ним безпосередній контакт, але контакт людини з людиною є основним засобом поширення хвороби. CDC рекомендує жителям США, які повертаються з Китаю та інших країн з високим ризиком, залишатися вдома протягом 14 днів.

Всесвітня організація охорони здоров'я, однак, набагато більш обережна щодо ризиків, пов'язаних з грошовими купюрами, і радить споживачам використовувати безконтактні платежі, коли це можливо.

Як глобальна резервна валюта, долари США є найбільш широко поширеними банкнотами в світі із загальним обсягом готівки в обігу близько $1,75 трлн. Значна частина грошової маси циркулює за кордоном, особливо в Азії, де долар часто сильніший місцевих валют.

Центральний банк США не пішов так далеко, як його колеги в Китаї і Кореї, які наказали знезаражувати банкноти місцевої валюти ультрафіолетовим світлом або взагалі знищувати. Але чиновники ФРС знаходяться в постійному контакті з CDC і Держдепартаментом щодо поширення вірусу і готові додати інші регіони в свій карантинний список.

Теми: коронавірус США гроші


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