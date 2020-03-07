ООС: У переддень "свята весни" бойовики застосували заборонену зброю

7 березня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню на Донбасі 4 рази, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Джерело: пресцентр командування Об'єднаних сил

Деталі: Бойовики обстріляли позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч із Красногорівкою.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій ООС: поблизу н.п. Зайцеве, біля Луганського та поруч з Новотошківським.

Напередодні бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.