ООС: У переддень "свята весни" бойовики застосували заборонену зброю

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Субота, 7 березня 2020, 19:03

7 березня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню на Донбасі 4 рази, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Джерело: пресцентр командування Об'єднаних сил

Деталі: Бойовики обстріляли позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч із Красногорівкою.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій ООС: поблизу н.п. Зайцеве, біля Луганського та поруч з Новотошківським. 

Напередодні бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: ООС ОРДЛО Мінські угоди


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