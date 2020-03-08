Напередодні суду щодо МН17 родичі загиблих влаштували мовчазну акцію

Напередодні судового процесу щодо катастрофи літака рейсу МН17, який розпочнеться в Нідерландах 9 березня, родичі загиблих влаштували мовчазний протест у Гаазі.

Джерело: кореспондент Укрінформу в Гаазі

Деталі: Навпроти посольства Росії в Гаазі родичі загиблих поставили 298 білих стільців, які символізують жертв трагедії. Серед загиблих на борту літака було 196 громадян Нідерландів.

До акції також доєдналися і прості перехожі. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам’ять загиблих.

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