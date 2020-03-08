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Напередодні суду щодо МН17 родичі загиблих влаштували мовчазну акцію

Неділя, 8 березня 2020, 12:43
Напередодні суду щодо МН17 родичі загиблих влаштували мовчазну акцію

Напередодні судового процесу щодо катастрофи літака рейсу МН17, який розпочнеться в Нідерландах 9 березня, родичі загиблих влаштували мовчазний протест у Гаазі.

Джерело: кореспондент Укрінформу в Гаазі

 
 

Деталі: Навпроти посольства Росії в Гаазі родичі загиблих поставили 298 білих стільців, які символізують жертв трагедії. Серед загиблих на борту літака було 196 громадян Нідерландів.

До акції також доєдналися і прості перехожі. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам’ять загиблих.

Передісторія:

  • Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня.
  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
  • Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Теми: MH17суд
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