Напередодні суду щодо МН17 родичі загиблих влаштували мовчазну акцію
Напередодні судового процесу щодо катастрофи літака рейсу МН17, який розпочнеться в Нідерландах 9 березня, родичі загиблих влаштували мовчазний протест у Гаазі.
Джерело: кореспондент Укрінформу в Гаазі
Деталі: Навпроти посольства Росії в Гаазі родичі загиблих поставили 298 білих стільців, які символізують жертв трагедії. Серед загиблих на борту літака було 196 громадян Нідерландів.
До акції також доєдналися і прості перехожі. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам’ять загиблих.
Передісторія:
- Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня.
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
- Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.