Через коронавірус одна з ключових інституцій ЄС обмежить діяльність

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Понеділок, 9 березня 2020, 15:51

Рада Європейського Союзу, одна з головних інституцій блоку, запроваджує додаткові обмеження у своїй діяльності для боротьби з коронавірусом.

Про це "Європейській правді" у понеділок вранці повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, кількість засідань Ради, її підготовчих органів та робочих груп буде скорочена. Рішення про те, які засідання проводити, прийматимуть на регулярній основі.

Кількість делегацій, які беруть участь у засіданнях Ради, буде обмежена. Всі групи відвідувачів і несуттєві тренінги будуть припинені.

Співробітникам Ради рекомендують за можливості обмежити проведення внутрішніх зустрічей і продовжувати скрупульозно дотримуватися рекомендованих заходів гігієни.

Окрім того, рада оновила перелік місць, щодо яких діють обмеження на поїздки співробітників євроінституції, врахувавши останні рішення італійської влади.

8 березня Італія закрила Ломбардію і ще 14 провінцій через стрімке поширення коронавірусу, 16 млн людей опинилися на карантині.

За останніми даними, в Італії від коронавірусу померли 366 людей, понад 6 тисяч – інфіковані. 

Теми: ЄС коронавірус


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