Лідери п'яти держав виступають за глобальний альянс проти коронавірусу

Лідери Німеччини, Йорданії, Ефіопії, Сінгапуру та Еквадору закликали створити "глобальний альянс проти коронавірусу".

Джерело: заява п’яти лідерів у спільній статті у британському виданні "The Financial Times" DW

Деталі: Заяву підписали президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, король Йорданії Абдалла II, президентка Ефіопії Сале-Ворк Зевде, президентка Сінгапуру Халіма Якоб і президент Еквадору Ленін Морено.

Автори статті вважають необхідними міжнародну кооперацію при розробці вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 та її подальший справедливий розподіл по всьому світу.

Дослівно: "Перед цим вірусом ми всі рівні, і нам потрібно працювати разом, щоб перемогти його. Ця пандемія не пощадить жодної країни, незалежно від того, наскільки розвинена її економіка і технології та наскільки великі її можливості….

Доступність вакцини і ефективного методу лікування захворювання по всьому світу повинні стати видатним прикладом глобального суспільного надбання.

Кризи, подібні нинішній, виявляють кращі і гірші сторони в людях".

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