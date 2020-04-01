Лідери п'яти держав виступають за глобальний альянс проти коронавірусу

5818 переглядів
Середа, 1 квітня 2020, 10:15

Лідери Німеччини, Йорданії, Ефіопії, Сінгапуру та Еквадору закликали створити "глобальний альянс проти коронавірусу".

Джерело: заява п’яти лідерів у спільній статті у британському виданні "The Financial Times" DW

Деталі: Заяву підписали президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, король Йорданії Абдалла II, президентка Ефіопії Сале-Ворк Зевде, президентка Сінгапуру Халіма Якоб і президент Еквадору Ленін Морено.

Автори статті вважають необхідними міжнародну кооперацію при розробці вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 та її подальший справедливий розподіл по всьому світу.

Дослівно: "Перед цим вірусом ми всі рівні, і нам потрібно працювати разом, щоб перемогти його. Ця пандемія не пощадить жодної країни, незалежно від того, наскільки розвинена її економіка і технології та наскільки великі її можливості….

Доступність вакцини і ефективного методу лікування захворювання по всьому світу повинні стати видатним прикладом глобального суспільного надбання.

Кризи, подібні нинішній, виявляють кращі і гірші сторони в людях".

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія світ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
За кордоном від коронавірусу лікуються 32 українці – МЗС 1 квітня 2020, 10:17
Коронавірус: в Україні 669 людей захворіли з них 17 померли 1 квітня 2020, 10:09
На Тернопільщині різко зросла кількість випадків COVID-19: хворі 32 медики і міський голова 1 квітня 2020, 09:44
Усі новини
Головні новини
Коронавірус: в Україні 669 людей захворіли з них 17 померли
Аваков про авіасполучення: Заради безпеки мільйонів ми підемо на незручності для кількох тисяч
Трамп про карантин: "Це питання життя і смерті"
Після публікації "плівок Єрмака" відкрито вже 5 справ: лише одна – за корупцію
Усі новини
Медицина

Що робити у разі відмови у тестуванні на COVID-19

Досвід

Історії трьох родин, які обрали домашнє навчання