Коронавірус в Іспанії: понад 100 тисяч заражених та новий максимум смертності

В Іспанії кількість заражень коронавірусом перевищила 100 тисяч, померлих вже більше 9 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Протягом останньої доби в Іспанії зареєстрували 864 смерті від коронавірусної хвороби – це найбільше від початку епідемії. Число померлих перевищує 800 вже п’ятий день поспіль. Всього від коронавірусу в країні померли 9053 людини.

Станом на 1 квітня в Іспанії підтверджені понад 102 тисячі випадків зараження коронавірусом. Це на 7719 більше ніж попередньої доби.

З лікарень вже виписалися понад 22500 людей. Більше 51 тисячі наразі госпіталізовані. З них майже 5900 перебувають у реанімації – це на 5% більше ніж учора.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів для стримування поширення коронавірусу.

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