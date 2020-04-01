Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус в Іспанії: понад 100 тисяч заражених та новий максимум смертності

Середа, 1 квітня 2020, 13:41
Коронавірус в Іспанії: понад 100 тисяч заражених та новий максимум смертності

В Іспанії кількість заражень коронавірусом перевищила 100 тисяч, померлих вже більше 9 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Протягом останньої доби в Іспанії зареєстрували 864 смерті від коронавірусної хвороби – це найбільше від початку епідемії. Число померлих перевищує 800 вже п’ятий день поспіль. Всього від коронавірусу в країні померли 9053 людини.

Станом на 1 квітня в Іспанії підтверджені понад 102 тисячі випадків зараження коронавірусом. Це на 7719  більше ніж попередньої доби.

З лікарень вже виписалися понад 22500 людей. Більше 51 тисячі наразі госпіталізовані. З них майже 5900 перебувають у реанімації – це на 5% більше ніж учора.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів для стримування поширення коронавірусу.

Читайте також Ціна запізнення: як Іспанія намагається зупинити спалах коронавірусу

"Українська правда" у Threads

Теми: ІспаніякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Іспанія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Останні новини
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
Усі новини...
Реклама: