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Головні новини четверга і ночі: спалах у Лаврі, "відновлення" коронавірусу

П'ятниця, 10 квітня 2020, 08:00

У Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус, коронавірус може "відновлюватися" у вилікуваних пацієнтів – актуальні новини 9 квітня.

Про Лавру

За минулу добу у Києво-Печерській лаврі виявили 26 випадків захворювання на COVID-19, загальна кількість інфікованих коронавірусом у столиці сягнула 335 – Кличко.

Про "відновлення" коронавірусу

Коронавірус може "відновлюватися" у тих, хто вже вилікувався від COVID-19, вважають у Корейському центрі з контролю й профілактики захворювань.

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Про інші важливі новини

В Україні зафіксовано 1892 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 224. Внаслідок ускладнень померли 57 людей, 45 українців одужали.

Кабмін визначив, що перебування осіб в обсерваторах-ізоляторах, крім харчування, є безкоштовним. Також уряд заборонив в обсервації алкоголь.

Укрпошта до Великодня безкоштовно доставлятиме освячені паски українцям додому. Паска вагою 300 грамів коштуватиме 30 грн, 500 грамів — 50 грн.

107-річна Корнелія Рас з Нідерландів стала найстаршою людиною в світі, яка вилікувалася від коронавірусу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що країна "почне повертатися до нормального життя в травні".

9 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 503 330 випадків зараження коронавірусом, 10 квітня їх кількість збільшилась до 1 601 302.

Космічний корабель "Союз МС-16" доставив на МКС двох російських космонавтів, Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також астронавт NASA Кріс Кессіді.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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