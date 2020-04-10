Главные новости четверга и ночи: вспышка в Лавре, "возобновление" коронавируса

В Киеве резко увеличилось количество больных коронавирусом, коронавирус может "возобновляться" у вылеченных пациентов — актуальные новости 9 апреля.

О Лавре

За минувшие сутки в Киево-Печерской лавре выявили 26 случаев заболевания COVID-19, общее количество инфицированных коронавирусом в столице достигло 335 — Кличко.

О "возобновлении" коронавируса

Коронавирус может "возобновляться" у тех, кто уже вылечился от COVID-19, считают в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний.

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О других важных новостях

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