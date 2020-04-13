Головні новини неділі і ночі: богослужіння попри карантин, збільшення випадків COVID-19 

У Вербну неділю українці відвідували богослужіння, випадків коронавірусу за добу побільшало на 266 – новини, які були актуальні 12 квітня.

Про Вербну неділю

За останніми даними, Буковина суттєво випереджає інші регіони по кількості хворих на Covid-19, проте 12 квітня у Вербну неділю біля храмів у Чернівцях було досить людно, а поліція лише спостерігала за цим.

У центрі Рівного в Свято-Воскресенському соборі (УПЦ МП), попри карантин, у Вербну неділю провели масове богослужіння.

Про коронавірус

Станом на ранок неділі, 12 квітня в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

МОЗ з’ясовує, чому на Івано-Франківщині зареєстровано найбільше летальних випадків від коронавірусної хвороби.

У Міністерстві охорони здоров’я констатували, що наразі наша держава йде за сценарієм, за яким коронавірусною хворобою буде інфіковано не більше 2% громадян. З урахуванням кількості населення України це може бути до 800 тисяч людей.

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