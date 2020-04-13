Главные новости воскресенья и ночи: богослужения несмотря на карантин, увеличение случаев COVID-19

В Вербное воскресенье украинцы посещали богослужения, случаев коронавируса за сутки увеличилось на 266 – новости, которые были актуальны 12 апреля.

О Вербном воскресенье

По последним данным, Буковина существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19, однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах было достаточно людно, а полиция только наблюдала за этим.

В центре Ровно в Свято-Воскресенском соборе (УПЦ МП), несмотря на карантин, в Вербное воскресенье провели массовое богослужение.

О коронавирусе

По состоянию на утро воскресенья, 12 апреля в Украине подтверждены 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Минздрав выясняет, почему на Ивано-Франковщине зарегистрировано больше всего летальных случаев от коронавирусной болезни.

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