Всі депутати "ЄС" готові взяти Чорновол на поруки

Всі члени фракції партії "Європейська солідарність" готові взяти на поруки ексдепутата Тетяну Чорновол, якій суд має обрати сьогодні запобіжний захід.

Джерело: співголова фракції Ірина Геращенко біля будівлі Печерського суду міста Києва, яку цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Вся фракція "Європейської солідарності" готова взяти пані Тетяну Чорновол на поруки, всі 27 наших депутатів. Більшість з нас тут є".

Що було раніше: 14 квітня у Державному бюро розслідувань відбувся допит Чорновол, в ході якого вона відмовилася від надання будь-яких свідчень, посилаючись на ст. 63 Конституції України".

13 квітня Чорновол заявила, що після допиту в Державному бюро розслідувань 14 квітня її можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду Києва. 14 квітрня у ДБР заявили, що затримувати Чорновол слідчі не збираються.

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