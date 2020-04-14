Всі депутати "ЄС" готові взяти Чорновол на поруки

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Вівторок, 14 квітня 2020, 16:45

Всі члени фракції партії "Європейська солідарність" готові взяти на поруки ексдепутата Тетяну Чорновол, якій суд має обрати сьогодні запобіжний захід.

Джерело: співголова фракції Ірина Геращенко біля будівлі Печерського суду міста Києва, яку цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Вся фракція "Європейської солідарності" готова взяти пані Тетяну Чорновол на поруки, всі 27 наших депутатів. Більшість з нас тут є".

Що було раніше: 14 квітня у Державному бюро розслідувань відбувся допит Чорновол, в ході якого вона відмовилася від надання будь-яких свідчень, посилаючись на ст. 63 Конституції України".  

13 квітня Чорновол заявила, що після допиту в Державному бюро розслідувань 14 квітня її можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду Києва. 14 квітрня у ДБР заявили, що затримувати Чорновол слідчі не збираються.

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Передісторія:

  • Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорноволу справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
  • Після цього у ДБРповідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • Експрезидент ПетроПорошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
  • У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.
  • 18 лютого 2014 року у будівлі "Партії регіонів" на вулиці Липській сталася пожежа, люди захопили офіс.

Теми: Чорновол Європейська солідарність суд Євромайдан ДБР


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