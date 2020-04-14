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Все депутаты "ЕС" готовы взять Чорновол на поруки

Вторник, 14 апреля 2020, 16:45
Все депутаты ЕС готовы взять Чорновол на поруки

Все члены фракции партии "Европейская солидарность" готовы взять на поруки ексдепутата Татьяну Чорновол, которой суд должен избрать сегодня меру пресечения.

Источник: сопредседатель фракции Ирина Геращенко у здания Печерского суда Киева, которую цитирует Укринформ.

Прямая речь: "Вся фракция" Европейской солидарности "готова взять госпожу Татьяна Черновол на поруки, все 27 наших депутатов. Большинство из нас здесь есть".

Что было раньше: 14 апреля в Государственном бюро расследований состоялся допрос Черновол, в ходе которого она отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины

13 апреля Черновол заявила, что после допроса в ГБР 14 апреля ее могут взять под стражу и отвезти в Печерский суд Киева. 14 апреля в ГБР заявили, что задерживать Черновол следователи не собираются.

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Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черноволпо делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийствево время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвалсообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
  • 18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".

Темы: Черновол ТатьянаЕвропейская солидарностьсудЕвромайданГБР
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