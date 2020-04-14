Все депутаты "ЕС" готовы взять Чорновол на поруки

Все члены фракции партии "Европейская солидарность" готовы взять на поруки ексдепутата Татьяну Чорновол, которой суд должен избрать сегодня меру пресечения.

Источник: сопредседатель фракции Ирина Геращенко у здания Печерского суда Киева, которую цитирует Укринформ.

Прямая речь: "Вся фракция" Европейской солидарности "готова взять госпожу Татьяна Черновол на поруки, все 27 наших депутатов. Большинство из нас здесь есть".

Что было раньше: 14 апреля в Государственном бюро расследований состоялся допрос Черновол, в ходе которого она отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины

13 апреля Черновол заявила, что после допроса в ГБР 14 апреля ее могут взять под стражу и отвезти в Печерский суд Киева. 14 апреля в ГБР заявили, что задерживать Черновол следователи не собираются.

Читайте также: Активисты реконструировали события 18 февраля 2014 года

Предыстория: