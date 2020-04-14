ДБР хоче посадити Чорновол під цілодобовий домашній арешт

ДБР пропонує суду на період слідства обрати запобіжній захід нардепу VIII скликання Тетяні Чорновол, якій висунили підозру у вбивстві під час подій Революції Гідності в 2014 році, у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Джерело: в.о. директора ДБР Олександр Соколов

Пряма мова: "Задля забезпечення конституційних прав та свобод, враховуючи те, що Тетяна Чорновол є матір’ю неповнолітніх дітей, є учасником АТО, а також приймаючи до уваги ситуацію, яка склалася з поширенням COVID-19, слідчими ДБР запропоновано суду на період подальшого слідства обрати запобіжній захід у вигляді цілодобового домашнього арешту".

Деталі: Соколов зазначив, що оскільки подальше розслідування у цій справі ще триває, "слідчими ДБР проводяться заходи для встановлення інших причетних осіб".

Він також вказав, що у лютому 2020 року Моніторингова місія ООН з прав людини звертала увагу на відсутність підозрюваних за фактом загибелі людини у пожежі в офісі "Партії регіонів".

Соколов похвалився, що протягом останніх трьох місяців слідчими ДБР повідомлено про підозру 12 особам, серед них 6 правоохоронців, 4 судді, 2 "тітушки", з них 3 особи причетні до вбивств активістів. Вказані результати, наголосив він, є кращими, ніж ті, що були досягнуті Департаментом спецрозслідувань ГПУ в 2019 році.

Що було раніше: 13 квітня Чорновол заявила, що після допиту в Державному бюро розслідувань 14 квітня її можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду Києва. 14 квітрня у ДБР заявили, що затримувати Чорновол слідчі не збираються.

Всі депутати фракції партії "Європейська солідарність" виявили готовність взяти Чорновол на поруки.

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