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ГБР хочет посадить Черновол под круглосуточный домашний арест

Вторник, 14 апреля 2020, 18:20
ГБР хочет посадить Черновол под круглосуточный домашний арест

ГБР предлагает суду на период следствия избрать меру пресечения нардепу VIII созыва Татьяне Черновол, которой предъявили подозрение в убийстве во время событий  Революции Достоинства в 2014 году, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: и.о. директора ГБР Александр Соколов

Прямая речь: "Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Чорновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста".

Детали: Соколов отметил, что поскольку дальнейшее расследование по этому делу еще продолжается, "следователями ГБР проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц".

Он также указал, что в феврале 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека обращала внимание на отсутствие подозреваемых по факту гибели человека при пожаре в офисе "Партии регионов".

Соколов похвастался, что в течение последних трех месяцев следователями ГБР сообщено о подозрении 12 лицам, среди них 6 правоохранителей, 4 судьи, 2 "титушки", из них 3 человека причастны к убийствам активистов. Указанные результаты, отметил он, лучше, чем те, которые были достигнуты Департаментом спецрасследований ГПУ в 2019 году.

Что было раньше: 13 апреля Черновол заявила, что после допроса в ГБР 14 апреля ее могут взять под стражу и отвезти в Печерский суд Киева. 14 апреля в ГБР заявили, что задерживать Черновол следователи не собираются.

Все депутаты фракции партии "Европейская солидарность" выразили готовность взять Чорновол на поруки.

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Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черноволпо делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийствево время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвалсообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
  • 18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".

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Темы: Черновол ТатьянаГБРЕвромайдан
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