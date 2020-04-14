ГБР хочет посадить Черновол под круглосуточный домашний арест

ГБР предлагает суду на период следствия избрать меру пресечения нардепу VIII созыва Татьяне Черновол, которой предъявили подозрение в убийстве во время событий Революции Достоинства в 2014 году, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: и.о. директора ГБР Александр Соколов

Прямая речь: "Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Чорновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста".

Детали: Соколов отметил, что поскольку дальнейшее расследование по этому делу еще продолжается, "следователями ГБР проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц".

Он также указал, что в феврале 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека обращала внимание на отсутствие подозреваемых по факту гибели человека при пожаре в офисе "Партии регионов".

Соколов похвастался, что в течение последних трех месяцев следователями ГБР сообщено о подозрении 12 лицам, среди них 6 правоохранителей, 4 судьи, 2 "титушки", из них 3 человека причастны к убийствам активистов. Указанные результаты, отметил он, лучше, чем те, которые были достигнуты Департаментом спецрасследований ГПУ в 2019 году.

Что было раньше: 13 апреля Черновол заявила, что после допроса в ГБР 14 апреля ее могут взять под стражу и отвезти в Печерский суд Киева. 14 апреля в ГБР заявили, что задерживать Черновол следователи не собираются.

Все депутаты фракции партии "Европейская солидарность" выразили готовность взять Чорновол на поруки.

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