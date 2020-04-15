Рада таки збереться у четвер – і не лише для зміни регламенту
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання парламенту на 13 годину 16 квітня.
Джерело: пресслужба Верховної Ради
Деталі: На засіданні у четвер планують розглянути такі питання:
1) проєкт закону про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;
2) проєкт закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" при другому читанні законопроєктів;
3) проєкт закону про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання);
4) проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж;
5) проект закону про оборонні закупівлі (друге читання).
Позачергове засідання скликають на вимогу президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо: Спершу очікувалося, що нардепи зберуться у середу, 15 квітня, але на зміни до регламенту бракувало голосів.
Зміни до регламенту у Верховній Раді вирішили внести через понад 16 тисяч поправок до закону про банки, який зачіпає інтереси олігарха Ігоря Коломойського.
Другого читання самого законопроєкту, який прозвали "антиколомойським", у порядку денному на 16 квітня немає.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
- Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять швидше розглянути 16 тисяч поправок. У випадку, коли до законопроекту вносять більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, його можуть розглядати за спеціальною процедурою.
- При спецпроцедурі кожна фракція та група може наполягати на розгляді 5 поправок, а депутат – на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки. Ініціювати спецпроцедуру може не менше 150 депутатів. На рішення про спецпроцедуру розгляду потрібно 226 голосів.
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