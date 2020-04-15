Рада таки збереться у четвер – і не лише для зміни регламенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання парламенту на 13 годину 16 квітня.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Деталі: На засіданні у четвер планують розглянути такі питання:

1) проєкт закону про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;

2) проєкт закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" при другому читанні законопроєктів;

3) проєкт закону про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання);

4) проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж;

5) проект закону про оборонні закупівлі (друге читання).

Позачергове засідання скликають на вимогу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо: Спершу очікувалося, що нардепи зберуться у середу, 15 квітня, але на зміни до регламенту бракувало голосів.

Зміни до регламенту у Верховній Раді вирішили внести через понад 16 тисяч поправок до закону про банки, який зачіпає інтереси олігарха Ігоря Коломойського.

Другого читання самого законопроєкту, який прозвали "антиколомойським", у порядку денному на 16 квітня немає.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.

Передісторія:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.

Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять швидше розглянути 16 тисяч поправок. У випадку, коли до законопроекту вносять більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, його можуть розглядати за спеціальною процедурою.

При спецпроцедурі кожна фракція та група може наполягати на розгляді 5 поправок, а депутат – на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки. Ініціювати спецпроцедуру може не менше 150 депутатів. На рішення про спецпроцедуру розгляду потрібно 226 голосів.

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