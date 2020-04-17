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Головні новини четверга і ночі: дим із зони ЧАЕС, обмін полоненими

П'ятниця, 17 квітня 2020, 08:00

З окупованих територій звільнено 20 заручників, у Києві в повітрі зафіксовані продукти горіння — актуальні новини 16 квітня.

Про забруднення повітря

У Києві в повітрі зафіксовані продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та Зоні відчуження.

Про обмін

Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях — Офіс президента опублікував список імен.

Про Чорновол

Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк відправив колишню народну депутатку Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

Про телеграм-канали Української правди

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УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

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Про інші важливі новини

В Україні зафіксовано 4161 випадок захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 397. Внаслідок ускладнень померли 116 людей, 186 українців одужали.

У Києві сьогодні спостерігалась пилова буря, пориви вітру сягали 17-22 м/с. У КМДА пояснюють — дане погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима та відсутність звичної норми опадів.

Кілька сотень маріупольців штурмували новий магазин, який обіцяв знижки — просити городян розійтися і не порушувати карантин приїхали патрульні.

Рада ухвалила зміни до регламенту, щоб прийняти "антиколомойський" законопроєкт, до якого подано більше 16 тисяч правок — зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.

У Білорусі у 4202 осіб виявили коронавірус, в Україні хворих менше, проте у Білорусі провели понад 81 тисячу тестів на COVID-19, в Україні – вдвічі менше.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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