Главные новости четверга и ночи: дым из Зоны ЧАЭС, обмен пленными

Из оккупированных территорий освобождены 20 заложников, в Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения — актуальные новости 16 апреля.

О загрязнении воздуха

В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и Зоне отчуждения.

Об обмене

Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях — Офис президента опубликовал список имен.

О Черновол

Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк отправил бывшую народного депутата Татьяну Черновил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

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О других важных новостях

В Украине зафиксировано 4161 случай заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 397. В результате осложнений умерли 116 человек, 186 украинцев выздоровели.

В Киеве сегодня наблюдалась пылевая буря, порывы ветра достигали 17-22 м/с. В КГГА объясняют — данное погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима и отсутствие привычной нормы осадков.

Несколько сотен мариупольцев штурмовали новый магазин, который обещал скидки — просить горожан разойтись и не нарушать карантин приехали патрульные.

Рада приняла изменения в регламент, чтобы принять "антиколомойский" законопроект, к которому подано более 16 тысяч поправок — изменения будут действовать на период карантина плюс 30 дней.

В Беларуси у 4202 человек обнаружили коронавирус, в Украине больных меньше, однако в Беларуси провели более 81 тысячи тестов на COVID-19, в Украине - вдвое меньше.