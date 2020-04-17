Ще один нардеп вилікувався від коронавірусу

Позафракційний народний депутат Сергій Рудик вилікувався від коронавірусу.

Джерело: Рудик у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні 17 квітня. Рівно місяць від тої злощасної сесії Верховної Ради, коли, швидше за все, хтось із моїх куршевельських колег приніс цю заразу в Раду і нікому про це не сказав. Але Бог все бачить. Я думаю, він розставить все по своїх місцях… З упевненістю можу сказати, що я цю недугу подолав".

Деталі: На записаному відео Рудик демонструє КТ своїх легень і каже, що вони в нормі. Перед тим, за словами нардепа два тести ПЛР на коронавірус показали негативний результат.

Що було раніше: Народний обранець від "Слуги народу" Олександр Качура 6 квітня повідомив, що коронавірус виявили у 8-ми парламентарів. Зокрема, захворіли на COVID-19 Сергій Шахов ("Довіра", вилікувався), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу", вилікувався), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний, одужав) та Ганна Скороход (позафракційна).