Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще один нардеп вилікувався від коронавірусу

П'ятниця, 17 квітня 2020, 17:58
Ще один нардеп вилікувався від коронавірусу

Позафракційний народний депутат Сергій Рудик вилікувався від коронавірусу.

Джерело: Рудик у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні 17 квітня. Рівно місяць від тої злощасної сесії Верховної Ради, коли, швидше за все, хтось із моїх куршевельських колег приніс цю заразу в Раду і нікому про це не сказав. Але Бог все бачить. Я думаю, він розставить все по своїх місцях… З упевненістю можу сказати, що я цю недугу подолав".

Деталі: На записаному відео Рудик демонструє КТ своїх легень і каже, що вони в нормі. Перед тим, за словами нардепа два тести ПЛР на коронавірус показали негативний результат.

Що було раніше: Народний обранець від "Слуги народу" Олександр Качура 6 квітня повідомив, що коронавірус виявили у 8-ми парламентарів. Зокрема, захворіли на COVID-19 Сергій Шахов ("Довіра", вилікувався), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу", вилікувався), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний, одужав) та Ганна Скороход (позафракційна). 

15 квітня депутат Вадим Новинський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію, але симптомів хвороби не має.

Українська правда
Теми: коронавірусВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін заявив, що війна закінчиться, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: