Ще один нардеп вилікувався від коронавірусу

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 17:58

Позафракційний народний депутат Сергій Рудик вилікувався від коронавірусу.

Джерело: Рудик у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні 17 квітня. Рівно місяць від тої злощасної сесії Верховної Ради, коли, швидше за все, хтось із моїх куршевельських колег приніс цю заразу в Раду і нікому про це не сказав. Але Бог все бачить. Я думаю, він розставить все по своїх місцях… З упевненістю можу сказати, що я цю недугу подолав".

Деталі: На записаному відео Рудик демонструє КТ своїх легень і каже, що вони в нормі. Перед тим, за словами нардепа два тести ПЛР на коронавірус показали негативний результат.

Що було раніше: Народний обранець від "Слуги народу" Олександр Качура 6 квітня повідомив, що коронавірус виявили у 8-ми парламентарів. Зокрема, захворіли на COVID-19 Сергій Шахов ("Довіра", вилікувався), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу", вилікувався), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний, одужав) та Ганна Скороход (позафракційна). 

Українська правда
Теми: коронавірус Верховна Рада


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