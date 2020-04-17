Еще один нардеп вылечился от коронавируса

Внефракционный народный депутат Сергей Рудык вылечился от коронавируса.

Источник: Рудык в Facebook

Прямая речь: "Сегодня 17 апреля. Ровно месяц со времени той злосчастной сессии Верховной Рады, когда, скорее всего, кто-то из моих куршевельских коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал. Но Бог все видит. Я думаю, он расставит все по своим местам... С уверенностью могу сказать, что я этот недуг я одолел".

Детали: На записанном видео Рудик демонстрирует КТ своих легких и говорит, что они в норме. Перед тем, по словам нардепа два теста ПЦР на коронавирус показали отрицательный результат.

Что было раньше: Народный избранник от "Слуги народа" Александр Качура 6 апреля сообщил, что коронавирус обнаружили у 8-ми парламентариев. Заболели на COVID-19 Сергей Шахов – "Довіра" (вылечился), Виталий Борт – ОПЗЖ, Владимир Ватрас – "Слуга народа", Руслан Горбенко – "Слуга народа" (вылечился), Игорь Киселев – ОПЗЖ, Александр Лукашев – ОПЗЖ, Сергей Рудик – внефракционный (вылечился) и Анна Скороход – внефракционная.

15 апреля депутат Вадим Новинский сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, но симптомов болезни у него нет.