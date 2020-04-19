У жіночому монастирі УПЦ МП виявили коронавірус
Неділя, 19 квітня 2020, 20:01
У Свято-Преображенському Головчинецькому жіночому монастирі на Хмельниччині зафіксовано два випадки коронавірусної інфекції.
Джерело: Хмельницька міська рада в Facebook
Деталі: У суботу ввечері міськрада повідомила, що два нові випадки коронавірусу в області зафіксовані у Головчинецькому монастирі.
Довідка: За даними МОЗ, станом на ранок 19 квітня у Хмельницькій області виявлено 47 випадків COVID-19.
Передісторія:
- У Києво-Печерській лаврі вже більше 100 підтверджених випадків СOVID-19, двоє людей померли. Святиню закрили на карантин.
- Також у Києві помер монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі.
- Іонінський монастир УПЦ МП в Києві закрили на карантин через спалах коронавірусу.
- У Почаївській лаврі (УПЦ МП) в Тернопільській області підозрюють масштабний спалах коронавірусу, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.
- 18 квітня ЗМІ повідомили, що очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита УПЦ МП Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом. Водночас представники церкви спростовують цю інформацію.
Українська правда