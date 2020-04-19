У жіночому монастирі УПЦ МП виявили коронавірус

У Свято-Преображенському Головчинецькому жіночому монастирі на Хмельниччині зафіксовано два випадки коронавірусної інфекції.

Джерело: Хмельницька міська рада в Facebook

Деталі: У суботу ввечері міськрада повідомила, що два нові випадки коронавірусу в області зафіксовані у Головчинецькому монастирі.

Довідка: За даними МОЗ, станом на ранок 19 квітня у Хмельницькій області виявлено 47 випадків COVID-19.

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