В женском монастыре УПЦ МП обнаружили коронавирус
Воскресенье, 19 апреля 2020, 20:01
В Свято-Преображенском Головчинецкий женском монастыре в Хмельницкой области зафиксировано два случая коронавирусной инфекции.
Источник: Хмельницкий городской совет в Facebook
Детали: В субботу вечером горсовет сообщил, что два новых случая коронавируса в области зафиксированы в Головчинецком монастыре.
Справка: По данным Минздрава, по состоянию на утро 19 апреля в Хмельницкой области выявлено 47 случаев COVID-19.
Предыстория:
- В Киево-Печерской лавре уже более 100 подтвержденных случаев СOVID-19, два человека умерли. Святыню закрыли на карантин.
- Кроме того, в Киеве умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.
- Ионинский монастырь УПЦ МП в Киеве закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.
- В Почаевской лавре (УПЦ МП) в Тернопольской области подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.
- 18 апреля СМИ сообщили, что главу УПЦ МП митрополита Онуфрия и митрополита УПЦ МП Антония тайно госпитализировали с коронавирусом. Представители церкви опровергают эту информацию.
Украинская правда