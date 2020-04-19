В женском монастыре УПЦ МП обнаружили коронавирус

В Свято-Преображенском Головчинецкий женском монастыре в Хмельницкой области зафиксировано два случая коронавирусной инфекции.

Источник: Хмельницкий городской совет в Facebook

Детали: В субботу вечером горсовет сообщил, что два новых случая коронавируса в области зафиксированы в Головчинецком монастыре.

Справка: По данным Минздрава, по состоянию на утро 19 апреля в Хмельницкой области выявлено 47 случаев COVID-19.

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