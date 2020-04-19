В женском монастыре УПЦ МП обнаружили коронавирус

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 20:01

В Свято-Преображенском Головчинецкий женском монастыре в Хмельницкой области зафиксировано два случая коронавирусной инфекции.

Источник: Хмельницкий городской совет в Facebook

Детали: В субботу вечером горсовет сообщил, что два новых случая коронавируса в области зафиксированы в Головчинецком монастыре.

Справка: По данным Минздрава, по состоянию на утро 19 апреля в Хмельницкой области выявлено 47 случаев COVID-19.

Предыстория:

  • В Киево-Печерской лавре уже более 100 подтвержденных случаев СOVID-19, два человека умерли. Святыню закрыли на карантин. 
  • Кроме того, в Киеве умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.
  • Ионинский монастырь УПЦ МП в Киеве закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.
  • В Почаевской лавре (УПЦ МП)  в Тернопольской области подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.
  • 18 апреля СМИ сообщили, что главу УПЦ МП митрополита Онуфрия и митрополита УПЦ МП Антония тайно госпитализировали с коронавирусом. Представители церкви опровергают эту информацию.

Украинская правда
Темы: коронавирус церковь Хмельницкий


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