На місці нападу на Стерненка було авто сім'ї ексрадника глави поліції Одещини

На місці другого нападу на одеського активіста Сергія Стерненка 1 травня 2018 року було зафіксовано авто, що належить родині тодішнього радника голови поліції Одещини Руслана Форостяка.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Про авто, яке поїхало з місця злочину, стало відомо лише завдяки випадковому свідку, моряку, який устиг зафіксувати номер машини.

"Слідство.Інфо" отримало протокол допиту свідка від власних джерел.

Свідок розповів, що почув крик, який доносився з вулиці Сегедської. Визирнувши у вікно, він побачив трьох чоловіків, які вибігли з арки будинку. Двоє серед них, як потім з’ясувалося, були Стерненко і його нападник.

Третя людина, за показами моряка, невдовзі після криків покинула двір і побігла до припаркованої неподалік машини марки Mercedes-Benz Е серії, темно синього кольору, номерний знак 555-73 ОТ. За словами свідка, чоловік сів за кермо і поїхав.

Ситуація насторожила моряка, він вирішив сфотографувати машину. Незабаром він помітив її вдруге – авто проїжджало поруч з місцем злочину вже в момент затримання стрілка, коли приїхала поліція. Зі слів свідка, водій зупинився і ходив неподалік, постійно озираючись навкруги.

Цим водієм виявився Костянтин Карбенюк, який тоді був тренером спортивного єдиноборства в одному з клубів Одеси.

За даними, які "Слідство.Інфо" отримало одразу від декількох джерел в правоохоронних органах, даний Mercedes-Benz зареєстрований на дружину тодішнього радника голови поліції в Одеській області Руслана Форостяка. Авто цієї ж марки є й в офіційній декларації самого колишнього правоохоронця.

Форостяк був радником тодішнього голови поліції області Дмитра Головіна. Залишився на своїй посаді він і після того, як Головін звільнився з поліції й потрапив під слідство НАБУ через підозри в недостовірному декларуванні. Покинув роботу в поліції Форостяк наприкінці 2019 року.

У розмові зі "Слідством.Інфо" Форостяк підтвердив, що авто належало його дружині, але запевнив, що жодного стосунку до нападу на Стерненка не має, адже нібито продав цю машину — людині, яка була на місці злочину.

Пряма мова Форостяка: "Та машина була продана, я вже не пам’ятаю, чи в 15-му, чи в 16-му році хлопцю, який… ну. Але я її, звісно, з обліку не знімав, тому що він не до кінця зі мною розрахувався, тому домовленість була така — як він розрахується, то я переоформлю. До цього дня він толком не розрахувався. Там щось заборгував. Тому його особа встановлена, з ним також слідчі дії проводилися", — сказав Форостяк, наголосивши, що це "просто випадковість".

Деталі: Водночас "Слідство.Інфо" має в розпорядженні фото, на яких зафіксовано, що це авто у 2019 році було припарковане неподалік управління Нацполіції в Одеській області.

Форостяк припустив лише, що Карбенюк міг приїздити туди у своїх справах, оскільки фігурував в одному з кримінальних проваджень, яке вела поліція.

Журналісти попросили колишнього посадовця поліції надати актуальний номер цієї особи, Форостяк надіслав контакти, але на момент публікації матеріалу телефон Карбенюка був вимкненим.

Що передувало: Нещодавно колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак розповів, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку, який під час третього нападу на нього наніс нападнику смертельне поранення.

Венедіктова заявила, що підозраСтерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

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