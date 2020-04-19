На месте нападения на Стерненко было авто семьи экс-советника главы полиции области

На месте нападения на одесского активиста Сергея Стерненка 24 мая 2018 года, во время которого погиб нападавший, было зафиксировано авто, принадлежащее семье тогдашнего советника главы полиции Одесской области Руслана Форостяка.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Об авто, которое уехало с места преступления, стало известно только благодаря случайному свидетелю, моряку, который успел зафиксировать номер машины.

"Слідство.Інфо" получило протокол допроса свидетеля от собственных источников.

Свидетель рассказал, что услышал крик, который доносился с улицы Сегедской. Выглянув в окно, он увидел трех мужчин, которые выбежали из арки дома. Двое из них, как потом выяснилось, были Стерненко и нападавший на него мужчина.

Третий человек, по показаниям моряка, вскоре после криков покинул двор и побежал к припаркованной неподалеку машине марки Mercedes-Benz Е серии, темно синего цвета, номерной знак 555-73 ОТ. По словам свидетеля, мужчина сел за руль и уехал.

Ситуация насторожила моряка, он решил сфотографировать машину. Вскоре он заметил ее во второй раз – авто проезжало рядом с местом преступления уже в момент задержания стрелка, когда приехала полиция. По словам свидетеля, водитель остановился и ходил неподалеку, постоянно оглядываясь вокруг.

Этим водителем оказался Константин Карбенюк, который тогда был тренером спортивного единоборства в одном из клубов Одессы.

По данным, которые "Слідство.Інфо" получило сразу от нескольких источников в правоохранительных органах, данный Mercedes-Benz зарегистрирован на жену тогдашнего советника главы полиции в Одесской области Руслана Форостяка. Авто этой же марки есть и в официальной декларации самого бывшего полицейского.

Форостяк был советником тогдашнего главы полиции области Дмитрия Головина. Остался на своей должности он и после того, как Головин уволился из полиции и попал под следствие НАБУ из-за подозрений в недостоверном декларировании. Оставил работу в полиции Форостяк в конце 2019 года.

В разговоре со "Слідство.Інфо" Форостяк подтвердил, что авто принадлежало его жене, но заверил, что никакого отношения к нападению на Стерненко не имеет, ведь якобы продал эту машину – человеку, который был на месте преступления.

Прямая речь Форостяка: "Да машина была продана, я уже не помню, в 15-м или в 16-м году парню, который... ну. Но я ее, конечно, с учета не снимал, потому что он не до конца со мной рассчитался, поэтому договоренность была такая – как он рассчитается, то я переоформлю. По сей день он толком не рассчитался. Там что-то должен. Поэтому его личность установлена, с ним также следственные действия проводились", - сказал Форостяк, отметив, что это "просто случайность".

Детали: В то же время "Слідство.Інфо" располагает фото, на которых зафиксировано, что это авто в 2019 году было припарковано возле управления Нацполиции в Одесской области.

Форостяк предположил только, что Карбенюк мог приезжать туда по своим делам, поскольку фигурировал в одном из уголовных производств, которое вела полиция.

Журналисты попросили бывшего чиновника полиции предоставить актуальный номер этого человека, Форостяк прислал контакты, но на момент публикации материала телефон Карбенюка был выключен.

Что предшествовало: Недавно бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что новая руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить о подозрении одесском активисту Сергею Стерненку, который нанес одному из нападавших смертельное ранение.

Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

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