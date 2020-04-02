Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Тернопільщині уже більше сотні хворих на COVID-19

Четвер, 2 квітня 2020, 09:19
На Тернопільщині уже більше сотні хворих на COVID-19

На Тернопільщині лабораторно підтвердили ще 8 випадків COVID-19, таким чином кількість інфікованих в області на 22:00 1 квітня становить 106 осіб.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом та заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook

Деталі: Серед хворих на COVID-19:

  • 77 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
  • 14 – жителі Заліщицького району
  • 7 – жителі Козівського району
  • 3 – жителі міста Тернополя
  • 2 – жителі Кременецького району
  • 1 – жителька Бучацького району
  • 1 – житель Тернопільського району
  • 1 – житель Бережанського району

За словами заступника голови Монастириської РДА Павла Дроня, 18 хворих з Монастириського району госпіталізовані до районного шпиталю (у 4 – важка форма, у 14 – середня), ще 8 осіб перебуває у тернопільській лікарні (4 –  середній стан, 4 – легкий).

Що було раніше: Станом на ранок 1 квітня у Тернопільській області за добу зареєстрували 20 нових підтверджених випадків коронавірусу, таким чином кількість інфікованих COVID-19 зросла до 98 осіб. Зокрема, захворіли 32 медики і міський голова.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Тернопільська областькоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Тернопільська область
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави
Останні новини
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Усі новини...
Реклама: