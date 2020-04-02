На Тернопільщині уже більше сотні хворих на COVID-19
На Тернопільщині лабораторно підтвердили ще 8 випадків COVID-19, таким чином кількість інфікованих в області на 22:00 1 квітня становить 106 осіб.
Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом та заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook
Деталі: Серед хворих на COVID-19:
- 77 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
- 14 – жителі Заліщицького району
- 7 – жителі Козівського району
- 3 – жителі міста Тернополя
- 2 – жителі Кременецького району
- 1 – жителька Бучацького району
- 1 – житель Тернопільського району
- 1 – житель Бережанського району
За словами заступника голови Монастириської РДА Павла Дроня, 18 хворих з Монастириського району госпіталізовані до районного шпиталю (у 4 – важка форма, у 14 – середня), ще 8 осіб перебуває у тернопільській лікарні (4 – середній стан, 4 – легкий).
Що було раніше: Станом на ранок 1 квітня у Тернопільській області за добу зареєстрували 20 нових підтверджених випадків коронавірусу, таким чином кількість інфікованих COVID-19 зросла до 98 осіб. Зокрема, захворіли 32 медики і міський голова.
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Передісторія:
- Станом на ранок 2 квітня у світі зареєстрували 932,3 тисяч випадків заражень коронавірусом. Серед них 46,8 тисяч осіб померли, 193,1 тисяча – вилікувались.