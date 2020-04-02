На Тернопільщині уже більше сотні хворих на COVID-19

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Четвер, 2 квітня 2020, 09:19

На Тернопільщині лабораторно підтвердили ще 8 випадків COVID-19, таким чином кількість інфікованих в області на 22:00 1 квітня становить 106 осіб.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом та заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook

Деталі: Серед хворих на COVID-19:

  • 77 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
  • 14 – жителі Заліщицького району
  • 7 – жителі Козівського району
  • 3 – жителі міста Тернополя
  • 2 – жителі Кременецького району
  • 1 – жителька Бучацького району
  • 1 – житель Тернопільського району
  • 1 – житель Бережанського району

За словами заступника голови Монастириської РДА Павла Дроня, 18 хворих з Монастириського району госпіталізовані до районного шпиталю (у 4 – важка форма, у 14 – середня), ще 8 осіб перебуває у тернопільській лікарні (4 –  середній стан, 4 – легкий).

Що було раніше: Станом на ранок 1 квітня у Тернопільській області за добу зареєстрували 20 нових підтверджених випадків коронавірусу, таким чином кількість інфікованих COVID-19 зросла до 98 осіб. Зокрема, захворіли 32 медики і міський голова.

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Тернопільська область коронавірус Covid-2019


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