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Від 11° морозу до 18° тепла: прогноз до кінця тижня

Четвер, 2 квітня 2020, 09:51
Від 11° морозу до 18° тепла: прогноз до кінця тижня

Від четверга до суботи в Україні очікується мінлива хмарність, майже без опадів, неділя буде також ясною, з морозцем вночі.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: В Україні 2 квітня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

3-4 квітня в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 4 квітня у західних, північних та центральних областях невеликий дощ, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°, 4 квітня у західних та північних областях 7-12°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

5-6 квітня – без опадів.

Температура 5 квітня вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 6-12° тепла, на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

6 квітня вночі 0-5° морозу, на півдні від 2° тепла до 3° морозу, вдень в Україні 9-15°, на Закарпатті до 18°.

У Карпатах вночі 1-7° морозу, вдень 5 квітня 0-5° тепла, 6 квітня – 4-9° тепла.

У Києві та по області 2 квітня – невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень 10-12° тепла, по області: вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

3-4 квітня у Києві мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 4 квітня невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3 квітня 10-15°, 4 квітня 7-12° тепла.

5-6 квітня у столиці також без опадів. Температура 5 квітня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; 6 квітня вночі 0-5° морозу, вдень 9-14° тепла.

Теми: погода
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