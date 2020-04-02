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От 11° мороза до 18° тепла: прогноз до конца недели

Четверг, 2 апреля 2020, 09:51
От 11° мороза до 18° тепла: прогноз до конца недели

С четверга по субботу в Украине ожидается переменная облачность, почти без осадков, воскресенье будет также ясным, с морозцем ночью.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В Украине 2 апреля небольшой облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​8-13° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем ​​около 0°.

3-4 апреля в Украине переменная облачность, без осадков, лишь днем ​​4 апреля в западных, северных и центральных областях небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​10-15°, 4 апреля в западных и северных областях 7-12°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

5-6 апреля – без осадков.

Температуре 5 апреля ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​6-12° тепла, на юге страны ночью 1-6° тепла, днем ​​10-15°.

6 апреля ночью 0-5° мороза, на юге от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​в Украине 9-15°, в Закарпатье до 18°.

В Карпатах ночью 1-7 ° мороза, днем ​​5 апреля 0-5° тепла, 6 апреля – 4-9° тепла.

В Киеве и по области 2 апреля – переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 1-3° мороза, днем ​​10-12° тепла, по области ночью 0-5° мороза, днем ​​8-13° тепла.

3-4 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, лишь днем ​​4 апреля небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; днем 3 апреля 10-15°, 4 апреля 7-12° тепла.

5-6 апреля в столице также без осадков. Температуре 5 апреля ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​6-11° тепла; 6 апреля ночью 0-5° мороза, днем ​​9-14° тепла.

Темы: погода
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