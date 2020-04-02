От 11° мороза до 18° тепла: прогноз до конца недели
С четверга по субботу в Украине ожидается переменная облачность, почти без осадков, воскресенье будет также ясным, с морозцем ночью.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: В Украине 2 апреля небольшой облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°.
3-4 апреля в Украине переменная облачность, без осадков, лишь днем 4 апреля в западных, северных и центральных областях небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°, 4 апреля в западных и северных областях 7-12°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
5-6 апреля – без осадков.
Температуре 5 апреля ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 6-12° тепла, на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.
6 апреля ночью 0-5° мороза, на юге от 2° тепла до 3° мороза, днем в Украине 9-15°, в Закарпатье до 18°.
В Карпатах ночью 1-7 ° мороза, днем 5 апреля 0-5° тепла, 6 апреля – 4-9° тепла.
В Киеве и по области 2 апреля – переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 1-3° мороза, днем 10-12° тепла, по области ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.
3-4 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, лишь днем 4 апреля небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; днем 3 апреля 10-15°, 4 апреля 7-12° тепла.
5-6 апреля в столице также без осадков. Температуре 5 апреля ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла; 6 апреля ночью 0-5° мороза, днем 9-14° тепла.