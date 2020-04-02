На Луганщині викрили бойовика батальйону "Призрак" і схрон зброї

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Четвер, 2 квітня 2020, 15:29

На Луганщині правоохоронці виявили колишнього бійця незаконного збройного формування "Призрак" та зроблений ним схрон зі зброєю і боєприпасами.

Джерело: речниця Головного управління Нацполіції у Луганській області Тетяна Погукай у Facebook

Пряма мова: "Оперативники Управління карного розшуку спільно з працівниками СБУ в ході проведення оперативних заходів викрили 43-річного мешканця м. Костянтинівка, Донецької області, який у 2014 році брав участь у складі НЗФ, що діяла на території Донецької та Луганської областей, зокрема у батальйоні "Призрак" під керівництвом Мозгового". 

Деталі: Під час слідчих дій в рамках кримінального провадження за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) ККУ чоловік розповів, що він під час бойових дій у 2014 році зробив схрон зі зброєю та боєприпасами.

Зі сховку, який виявили у полі поблизу с. Біла Гора Попаснянського району, правоохоронці вилучили автомат АК-74 калібру 5,45 мм та близько 200 набоїв до нього, гранати Ф-1 та РГ-42. 

 

Слідство триває. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Луганська область поліція зброя


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