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Кличко провідав "арештантку" Чорновол

Середа, 22 квітня 2020, 11:23
Кличко провідав арештантку Чорновол

Колишню народну депутатку Тетяну Чорновол, яка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, провідав столичний голова Віталій Кличко.

Джерело: Чорновол у Facebook

Пряма мова: "…підтримати "арештантку" прийшов один з лідерів Майдану Віталій Кличко. Дякую, Віталію, за теплий вечір, відчуття майданівського братерства і за хорошу роботу на посаді мера Києва".

Деталі: Чорновол похизувалася футболкою від мера та звернулась до киян із закликом, неодноразово повтореним Кличком: тимчасово через карантин -"досить шастать".

 

Що передувало: Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк відправив колишню народного депутата Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

Передісторія:

  • Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
  • Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
  • У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.

Українська правда

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Теми: Чорновол ТетянаВіталій Кличко
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