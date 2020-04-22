Кличко провідав "арештантку" Чорновол

Колишню народну депутатку Тетяну Чорновол, яка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, провідав столичний голова Віталій Кличко.

Джерело: Чорновол у Facebook

Пряма мова: "…підтримати "арештантку" прийшов один з лідерів Майдану Віталій Кличко. Дякую, Віталію, за теплий вечір, відчуття майданівського братерства і за хорошу роботу на посаді мера Києва".

Деталі: Чорновол похизувалася футболкою від мера та звернулась до киян із закликом, неодноразово повтореним Кличком: тимчасово через карантин -"досить шастать".

Що передувало: Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк відправив колишню народного депутата Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

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