Кличко навестил "арестантку" Черновол

Бывшего народного депутата Татьяну Черновол, которая находится под круглосуточным домашним арестом, навестил столичный глава Виталий Кличко.

Источник: Черновол в Facebook

Прямая речь: "... поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева".

Детали: Черновол похвасталась футболкой от мэра и обратилась к киевлянам с призывом, неоднократно повторенным Кличко: временно из-за карантина - "хватит шастать".

Что предшествовало: Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк отправил бывшую народного депутата Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

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