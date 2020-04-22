Кличко навестил "арестантку" Черновол
Среда, 22 апреля 2020, 11:23
Бывшего народного депутата Татьяну Черновол, которая находится под круглосуточным домашним арестом, навестил столичный глава Виталий Кличко.
Источник: Черновол в Facebook
Прямая речь: "... поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева".
Детали: Черновол похвасталась футболкой от мэра и обратилась к киевлянам с призывом, неоднократно повторенным Кличко: временно из-за карантина - "хватит шастать".
Что предшествовало: Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк отправил бывшую народного депутата Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
Предыстория:
- Следователи ГБР 10 апреля провели обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
- После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
- Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
- В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
Украинская правда