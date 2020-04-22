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Кличко навестил "арестантку" Черновол

Среда, 22 апреля 2020, 11:23
Кличко навестил арестантку Черновол

Бывшего народного депутата Татьяну Черновол, которая находится под круглосуточным домашним арестом, навестил столичный глава Виталий Кличко.

Источник: Черновол в Facebook

Прямая речь: "... поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева".

Детали: Черновол похвасталась футболкой от мэра и обратилась к киевлянам с призывом, неоднократно повторенным Кличко: временно из-за карантина - "хватит шастать".

 

Что предшествовало: Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк отправил бывшую народного депутата Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.

Украинская правда
Темы: Черновол ТатьянаВиталий Кличко
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