Під час обшуку в помешканні Кузьменко вилучили рушницю

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Четвер, 23 квітня 2020, 16:18

Під час обшуку у помешканні підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета лікарки Юлії Кузьменко слідчі вилучили мисливську рушницю цивільного чоловіка Кузьменко.

Джерело: коментар адвоката Юлії Кузьменко Тараса Безпалого, "Громадське радіо"

Пряма мова: "Шукали вибухівку, зброю, мобільні телефони, комп’ютери, ноутбуки. Фактично під час обшуку вилучили старі SIM-карти, стартові пакети та рушницю, яка належить цивільному чоловіку Юлії Кузьменко Петру Кияну. Вона з усіма дозволами та придбана у рамках закону".

Деталі: За словами адвоката, обшуки почалися з 6 ранку 23 квітня та тривали понад 5 годин.

Безпалий уточнив, що ухвала суду на обшук була видана ще 27 березня. Ухвала діє протягом місяця.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменко та АнтоненкаДугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Українська правда
Теми: Справа Шеремета обшуки поліція


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