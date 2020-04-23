Під час обшуку в помешканні Кузьменко вилучили рушницю

Під час обшуку у помешканні підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета лікарки Юлії Кузьменко слідчі вилучили мисливську рушницю цивільного чоловіка Кузьменко.

Джерело: коментар адвоката Юлії Кузьменко Тараса Безпалого, "Громадське радіо"

Пряма мова: "Шукали вибухівку, зброю, мобільні телефони, комп’ютери, ноутбуки. Фактично під час обшуку вилучили старі SIM-карти, стартові пакети та рушницю, яка належить цивільному чоловіку Юлії Кузьменко Петру Кияну. Вона з усіма дозволами та придбана у рамках закону".

Деталі: За словами адвоката, обшуки почалися з 6 ранку 23 квітня та тривали понад 5 годин.

Безпалий уточнив, що ухвала суду на обшук була видана ще 27 березня. Ухвала діє протягом місяця.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.

Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.

Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.

Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

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