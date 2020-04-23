Во время обыска в доме Кузьменко изъяли ружье

Во время обыска в доме подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко следователи изъяли охотничье ружье гражданского мужа Кузьменко.

Источник: комментарий адвоката Юлии Кузьменко Тараса Беспалого, "Громадське радио"

Прямая речь: "Искали взрывчатку, оружие, мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки. Фактически во время обыска изъяли старые SIM-карты, стартовые пакеты и ружье, которое принадлежит гражданскому мужу Юлии Кузьменко Петру Кияну. Оно со всеми разрешениями и приобретено в рамках закона".

Детали: По словам адвоката, обыски начались с 6 утра 23 апреля и продолжались более 5 часов.

Беспалый уточнил, что решение суда на обыск было выдано еще 27 марта. Постановление действует в течение месяца.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

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