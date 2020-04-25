Арахамія про Грузію: Жодна країна не може нам вказувати, кого призначати на посади 

242 перегляди
Субота, 25 квітня 2020, 06:55

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на можливе ускладнення україно-грузинських відносин у випадку призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду у Кабміні. Він називає такі висловлювання грузинських політиків "політичним тиском" та порушенням суверенітету. 

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Коли хтось, інша країна, будь-яка країна, велика чи маленька, буде нам казати: ми будемо відкликати посла чи робити якісь дипломатичний тиск через призначення будь-якої людини, громадянина Україна, в уряд, то ми це не будемо допускати. 

Я вважаю, що це політично взагалі не можливо, ми суверенна країна, треба поважати суверенітет інших країн". 

Деталі: Лідер фракції вважає, що "неможливо уявити, що так може робити Україна", маючи на увазі тиск чи шантаж інших держав. "То чому це можна робити по відношенню до України?", – обурився Арахамія.

Щодо некоректності таких заяв, то нардеп вважає себе політиком, а не дипломатом. Саме тому, каже він, має право висловлюватись "щиро".

"Я вважаю, що ніхто не має робити який-небудь тиск щодо призначень, які ми робимо", – підсумував лідер "слуг".

Що передувало: Голова фракції владної в Грузії партії "Грузинська мрія" Раті Іонатамішвілі не виключив ускладнення дипломатичних відносин з Україною в разі, якщо колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі призначать віцепрем’єр-міністром українського уряду.

Передісторія: 

  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував Міхеілу Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ – і той погодився.
  • У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.
  • Водночас на зустрічі Саакашвілі із фракцією "Слуга народу" експрезиденту Грузії не вдалось переконати більшість нардепів проголосувати за призначення його віцепрем’єром. 
  • У "слуг" поки не вистачає голосів, щоб самостійно призначити Саакашвілі на посаду. В ОПЗЖ вже заявили, що не підтримають цю кандидатуру. "Батьківщина" ж ствердної відповіді щодо позиції під час голосування поки не надала. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Саакашвілі Арахамія Грузія дипломатичні відносини


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У "Батьківщині" ще не вирішили, чи підтримають призначення Саакашвілі 25 квітня 2020, 02:05
Арахамія про Саакашвілі: Буде погано, якщо провалимо голосування 25 квітня 2020, 01:37
Бойко: ОПЗЖ не підтримає кандидатуру Саакашвілі 24 квітня 2020, 22:50
Усі новини
Головні новини
Верланов розповів, чому його звільнили
На Буковині різко підскочила статистика захворювань на Covid-19
Кабмін встановив тарифи на лікування COVID, щоб більше платити лікарям
Міністр фінансів назвав тимчасову заміну Нефьодову та Верланову
Усі новини
Культура

Валерій Харчишин про те, як влада вбиває українську культуру

Лайфхаки

Ваші навушники "купаються" в бактеріях: як їх безпечно очистити