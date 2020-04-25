Арахамія про Грузію: Жодна країна не може нам вказувати, кого призначати на посади 

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на можливе ускладнення україно-грузинських відносин у випадку призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду у Кабміні. Він називає такі висловлювання грузинських політиків "політичним тиском" та порушенням суверенітету.

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Коли хтось, інша країна, будь-яка країна, велика чи маленька, буде нам казати: ми будемо відкликати посла чи робити якісь дипломатичний тиск через призначення будь-якої людини, громадянина Україна, в уряд, то ми це не будемо допускати.

Я вважаю, що це політично взагалі не можливо, ми суверенна країна, треба поважати суверенітет інших країн".

Деталі: Лідер фракції вважає, що "неможливо уявити, що так може робити Україна", маючи на увазі тиск чи шантаж інших держав. "То чому це можна робити по відношенню до України?", – обурився Арахамія.

Щодо некоректності таких заяв, то нардеп вважає себе політиком, а не дипломатом. Саме тому, каже він, має право висловлюватись "щиро".

"Я вважаю, що ніхто не має робити який-небудь тиск щодо призначень, які ми робимо", – підсумував лідер "слуг".

Що передувало: Голова фракції владної в Грузії партії "Грузинська мрія" Раті Іонатамішвілі не виключив ускладнення дипломатичних відносин з Україною в разі, якщо колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі призначать віцепрем’єр-міністром українського уряду.

Передісторія: