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Арахамія про Грузію: Жодна країна не може нам вказувати, кого призначати на посади 

Субота, 25 квітня 2020, 06:55
Арахамія про Грузію: Жодна країна не може нам вказувати, кого призначати на посади 

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на можливе ускладнення україно-грузинських відносин у випадку призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду у Кабміні. Він називає такі висловлювання грузинських політиків "політичним тиском" та порушенням суверенітету. 

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Коли хтось, інша країна, будь-яка країна, велика чи маленька, буде нам казати: ми будемо відкликати посла чи робити якийсь дипломатичний тиск через призначення будь-якої людини, громадянина Україна, в уряд, то ми це не будемо допускати. 

Я вважаю, що це політично взагалі неможливо, ми суверенна країна, треба поважати суверенітет інших країн". 

Деталі: Лідер фракції стверджує, що "неможливо уявити, що так може робити Україна", маючи на увазі тиск чи шантаж інших держав. "То чому це можна робити по відношенню до України?", – обурився Арахамія.

Щодо некоректності таких заяв, то нардеп вважає себе політиком, а не дипломатом. Саме тому, каже він, має право висловлюватись "щиро".

"Я вважаю, що ніхто не має робити який-небудь тиск щодо призначень, які ми робимо", – підсумував лідер "слуг".

Що передувало: Голова фракції владної в Грузії партії "Грузинська мрія" Раті Іонатамішвілі не виключив ускладнення дипломатичних відносин з Україною в разі, якщо колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі призначать віцепрем’єр-міністром українського уряду.

Передісторія: 

  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував Міхеілу Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ – і той погодився.
  • У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.
  • Водночас на зустрічі Саакашвілі із фракцією "Слуга народу" експрезиденту Грузії не вдалось переконати більшість нардепів проголосувати за призначення його віцепрем’єром. 
  • У "слуг" поки не вистачає голосів, щоб самостійно призначити Саакашвілі на посаду. В ОПЗЖ вже заявили, що не підтримають цю кандидатуру. "Батьківщина" ж ствердної відповіді щодо позиції під час голосування поки не надала. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліАрахаміяГрузіядипломатичні відносини
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