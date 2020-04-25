Арахамия о Грузии: Ни одна страна не может нам указывать, кого назначать на должности
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на возможное осложнение украинско-грузинских отношений в случае назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность в Кабмине. Он называет такие высказывания грузинских политиков "политическим давлением" и нарушением суверенитета.
Источник: Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь: "Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать".
Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран".
Детали: Лидер фракции утверждает, что "невозможно представить, что так может делать Украина", имея в виду давление или шантаж других государств. "Почему это можно делать по отношению к Украине?", – возмутился Арахамия.
Относительно некорректности таких заявлений, то нардеп считает себя политиком, а не дипломатом. Именно поэтому, говорит он, имеет право высказываться "искренне".
"Я считаю, что никто не должен делать какое-либо давление по назначениям, которые мы делаем", – подытожил лидер "слуг".
Что предшествовало: Председатель фракции правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили не исключил осложнение дипломатических отношений с Украиной в случае, если бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства.
Предыстория:
- 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Михеилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам – и тот согласился.
- В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.
- В то же время на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа" экс-президенту Грузии не удалось убедить большинство нардепов проголосовать за назначение его вице-премьером.
- В "слуг" пока не хватает голосов, чтобы самостоятельно назначить Саакашвили на должность. В ОПЗЖ уже заявили, что не поддержат эту кандидатуру. "Батькивщина" же утвердительного ответа о позиции во время голосования пока не предоставила.