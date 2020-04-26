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Наприкінці наступного тижня ВР може розглянути "кадрові призначення" – Разумков

Неділя, 26 квітня 2020, 10:04
Наприкінці наступного тижня ВР може розглянути кадрові призначення – Разумков

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися наприкінці наступного тижня, але конкретна дата поки що не відома.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 26 квітня, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Станом на сьогодні кінцевої інформації, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України ще немає. У мене є інформація, що депутати будуть звертатися з проханням провести позачергове засідання. Я думаю, якщо воно все ж таки відбудеться, то відбудеться наприкінці тижня".

Деталі: Він додав, що на цьому засіданні можуть бути розглянуті кадрові призначення до Кабінету міністрів, проте поки що відповідне подання зі сторони Кабміну не було зареєстровано у ВР.

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, є різні бачення кадрових призначень до Кабінету міністрів України, як у фракції "Слуга народу", так і в інших фракціях".

Передісторія: 

  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував Міхеілу Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ – і той погодився.
  • У "Слузі народу" прогнозували, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.
  • Водночас на зустрічі Саакашвілі із фракцією "Слуга народу" експрезиденту Грузії не вдалось переконати більшість нардепів проголосувати за призначення його віцепрем’єром. 
  • У "слуг" поки не вистачає голосів, щоб самостійно призначити Саакашвілі на посаду. В ОПЗЖ вже заявили, що не підтримають цю кандидатуру. "Батьківщина" ж ствердної відповіді щодо позиції під час голосування поки не надала. 

Українська правда

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Теми: Верховна РадаРазумков ДмитроКабінет міністрівСаакашвілі
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