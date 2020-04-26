Наприкінці наступного тижня ВР може розглянути "кадрові призначення" – Разумков

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися наприкінці наступного тижня, але конкретна дата поки що не відома.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 26 квітня, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Станом на сьогодні кінцевої інформації, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України ще немає. У мене є інформація, що депутати будуть звертатися з проханням провести позачергове засідання. Я думаю, якщо воно все ж таки відбудеться, то відбудеться наприкінці тижня".

Деталі: Він додав, що на цьому засіданні можуть бути розглянуті кадрові призначення до Кабінету міністрів, проте поки що відповідне подання зі сторони Кабміну не було зареєстровано у ВР.

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, є різні бачення кадрових призначень до Кабінету міністрів України, як у фракції "Слуга народу", так і в інших фракціях".

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