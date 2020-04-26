В конце следующей недели ВР может рассмотреть "кадровые назначения" – Разумков

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в конце следующей недели, но конкретная дата пока не известна.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 26 апреля, сообщает Укринформ

Прямая речь: "По состоянию на сегодня конечной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все же произойдет, то произойдет в конце недели".

Детали: Он добавил, что на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров, однако пока соответствующее представление со стороны Кабмина не было зарегистрировано в ВР.

Прямая речь: "Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях".

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