В конце следующей недели ВР может рассмотреть "кадровые назначения" – Разумков

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 10:04

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в конце следующей недели, но конкретная дата пока не известна.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 26 апреля, сообщает Укринформ

Прямая речь: "По состоянию на сегодня конечной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все же произойдет, то произойдет в конце недели".

Детали: Он добавил, что на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров, однако пока соответствующее представление со стороны Кабмина не было зарегистрировано в ВР.

Прямая речь: "Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях".

Предыстория:

  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Михеилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам – и тот согласился.
  • В "Слуге народа" прогнозировали, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.
  • В то же время на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа" экс-президенту Грузии не удалось убедить большинство нардепов проголосовать за назначение его вице-премьером.
  • В "слуг" пока не хватает голосов, чтобы самостоятельно назначить Саакашвили на должность. В ОПЗЖ уже заявили, что не поддержат эту кандидатуру. "Батькивщина" же утвердительного ответа о позиции во время голосования пока не предоставила.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Разумков Дмитрий Кабинет министров Саакашвили


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