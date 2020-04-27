Підозрюваний у нападі на Гандзюк Левін відмовляється співпрацювати зі слідством
Підозрюваний в організації нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) відмовляється від надання свідчень та проведенні з ним слідчих дій.
Джерело: hromadske з посиланням на Офіс генпрокурора
Деталі: Прокурори у справі повідомили, що вони кілька разів намагалися провести процесуальні дії з Левіним, однак, він відмовлявся співпрацювати зі слідством, користуючись відповідним правом.
Захисник підозрюваного Ігор Мокін раніше повідомляв, що це пов’язано із тим, що строки досудового розслідування у справі завершились ще 2 квітня, а їхнє продовження вони вважають незаконним.
А зараз коментувати процесуальну позицію клієнта адвокат відмовився.
Зазначається, що так само про відмову від слідчих дій заявляв і підозрюваний у замовленні нападу на Гандзюк Владислав Мангер і його захисники.
Прокурори зазначили, що ймовірно найближчим часом обвинувальний акт можуть скерувати до суду.
Що було раніше: 30 березня суд продовжив термін тримання Олексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію. А 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.
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Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
- 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
- 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор Ірина Венедіктова тисне на її батька.