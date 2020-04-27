Підозрюваний у нападі на Гандзюк Левін відмовляється співпрацювати зі слідством

Підозрюваний в організації нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) відмовляється від надання свідчень та проведенні з ним слідчих дій.

Джерело: hromadske з посиланням на Офіс генпрокурора

Деталі: Прокурори у справі повідомили, що вони кілька разів намагалися провести процесуальні дії з Левіним, однак, він відмовлявся співпрацювати зі слідством, користуючись відповідним правом.

Захисник підозрюваного Ігор Мокін раніше повідомляв, що це пов’язано із тим, що строки досудового розслідування у справі завершились ще 2 квітня, а їхнє продовження вони вважають незаконним.

А зараз коментувати процесуальну позицію клієнта адвокат відмовився.

Зазначається, що так само про відмову від слідчих дій заявляв і підозрюваний у замовленні нападу на Гандзюк Владислав Мангер і його захисники.

Прокурори зазначили, що ймовірно найближчим часом обвинувальний акт можуть скерувати до суду.

Що було раніше: 30 березня суд продовжив термін тримання Олексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію. А 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.

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