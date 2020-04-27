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Подозреваемый в нападении на Гандзюк Левин отказывается сотрудничать со следствием

Понедельник, 27 апреля 2020, 12:04
Алексей Левин
Фото Громадского

Подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведения с ним следственных действий.

Источник: hromadske со ссылкой на Офис генпрокурора

Детали: Прокуроры по делу сообщили, что они несколько раз пытались провести процессуальные действия с Левиным, однако, он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом.

Защитник подозреваемого Игорь Мокин ранее сообщал, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились еще 2 апреля, а их продолжение они считают незаконным.

А сейчас комментировать процессуальную позицию клиента адвокат отказался.

Отмечается, что так же об отказе от следственных действий заявлял и подозреваемый в заказе нападения на Гандзюк Владислав Мангер и его защитники.

Прокуроры отметили, что вероятно в ближайшее время обвинительный акт могут направить в суд.

Что было раньше: 30 марта суд продлил срок содержания Алексея Левина под стражей еще на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию. А 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.

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Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.

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Темы: нападение на ГандзюкубийствоОфис генпрокурора
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