Кулеба нагадав Ірану, що чекає "чорні скриньки" збитого літака

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Понеділок, 27 квітня 2020, 12:56

Україна наполягає на доставці бортових самописців збитого іранцями пасажирського літака МАУ до України, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба іранському колезі Мохаммаду Джаваду Заріфу.

Джерело: телефонна розмова міністрів, МЗС України

Деталі: Міністр закордонних справ Ірану зауважив, що заява одного з іранських депутатів, яка раніше збурила громадську думку в Україні, не відповідає дійсності та офіційній позиції Ірану – вона вже отримала відповідну правову оцінку.

Він нагадав, що деяких осіб затримали у ході розслідування.

Мохаммад Джавад Заріф запевнив Дмитра Кулебу, що Іран прагне якнайшвидше розслідувати трагедію, з’ясувати всі її обставини, встановити винних у тому, що сталося, і притягнути їх до відповідальності. 

Кулеба зауважив, що Україна налаштована на подальший діалог із метою з’ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати належних компенсацій рідним та близьким жертв катастрофи. 

Глава МЗС окремо підкреслив, що наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців до України, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

Інші подробиці: Співрозмовники також обговорили пандемію COVID-19 та зусилля двох країн задля протидії поширенню вірусу. 

Передісторія:

Пасажирський літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 було збито 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з Тегерану. Загинули 176 людей, які були на борту: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них – громадяни семи країн, зокрема, 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Теми: катастрофа МАУ в Ірані Іран


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