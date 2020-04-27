Україна наполягає на доставці бортових самописців збитого іранцями пасажирського літака МАУ до України, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба іранському колезі Мохаммаду Джаваду Заріфу.

Джерело: телефонна розмова міністрів, МЗС України

Деталі: Міністр закордонних справ Ірану зауважив, що заява одного з іранських депутатів, яка раніше збурила громадську думку в Україні, не відповідає дійсності та офіційній позиції Ірану – вона вже отримала відповідну правову оцінку.

Він нагадав, що деяких осіб затримали у ході розслідування.

Мохаммад Джавад Заріф запевнив Дмитра Кулебу, що Іран прагне якнайшвидше розслідувати трагедію, з’ясувати всі її обставини, встановити винних у тому, що сталося, і притягнути їх до відповідальності.

Кулеба зауважив, що Україна налаштована на подальший діалог із метою з’ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати належних компенсацій рідним та близьким жертв катастрофи.

Глава МЗС окремо підкреслив, що наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців до України, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

Інші подробиці: Співрозмовники також обговорили пандемію COVID-19 та зусилля двох країн задля протидії поширенню вірусу.

Цьому передувало: 5 квітня член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі у коментарі виданню Hamdeli назвав збиття українського літака "правильним кроком" і сказав, що нікого з військових не арештували за це. Згодом керівник Організації судоустрою Збройних сил Ірану повідомив, що проти Хасана Норузі порушили кримінальну справу за "поширення брехні".

Передісторія:

8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).

11 січня Іран визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.

20 січня зі звіту розслідування Організації цивільної авіації Ірану стало відомо, що український літак Boeing 737-800 було збито двома ракетами класу "земля - повітря" близького радіусу дії Тор-М1 за 3 хвилини після зльоту.

"Чорні скриньки" зі збитого літака Іран вирішив відправити до Франції. Україна просила надати їх їй. Голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявляв, що бортові самописці авіалайнера МАУ будуть відправлені в Україну.

У квітні стало відомо, що Іран направив проект меморандуму про взаєморозуміння в український МЗС, згідно з яким Україна і сім'ї загиблих повинні визнати "людську помилку" і в обмін на виплату компенсації та видачу вмісту бортового відеореєстратора не переслідувати Іран

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