Украина настаивает на доставке бортовых самописцев сбитого иранцами пассажирского самолета МАУ в Украину, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифи.

Источник: телефонный разговор министров, МИД Украины

Детали: Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана – оно ​​уже получило соответствующую правовую оценку.

Он напомнил, что некоторых людей задержали в ходе расследования.

Мохаммад Джавад Зариф заверил Дмитрия Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности.

Кулеба отметил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы.

Глава МИД отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Другие подробности: Собеседники также обсудили пандемию COVID-19 и усилия двух стран для противодействия распространению вируса.

Предыстория:

Пассажирский самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 был сбит 8 января 2020 года вскоре после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек, находившихся на борту: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – граждане семи стран, в частности, 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).