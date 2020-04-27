Украина настаивает на доставке бортовых самописцев сбитого иранцами пассажирского самолета МАУ в Украину, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифи.

Источник: телефонный разговор министров, МИД Украины

Детали: Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана – оно ​​уже получило соответствующую правовую оценку.

Он напомнил, что некоторых людей задержали в ходе расследования.

Мохаммад Джавад Зариф заверил Дмитрия Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности.

Кулеба отметил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы.

Глава МИД отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Другие подробности: Собеседники также обсудили пандемию COVID-19 и усилия двух стран для противодействия распространению вируса.

Этому предшествовало: 5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи в комментарии изданию Hamdeli назвал сбиение украинского самолета "правильным шагом" и сказал, что никого из военных не арестовали за это. Позже руководитель Организации судоустройства Вооруженных сил Ирана сообщил, что против Хасана Норузи возбудили уголовное дело за "распространение лжи".

Предыстория:

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

20 января из отчета расследования Организации гражданской авиации Ирана стало известно, что украинский самолет Boeing 737-800 был сбит двумя ракетами класса "земля – ​​воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через 3 минуты после взлета.

"Черные ящики" со сбитого самолета Иран решил отправить во Францию. Украина просила предоставить их ей. Глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявлял, что бортовые самописцы авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

В апреле стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании украинскому МИД, согласно которому Украина и семьи погибших должны признать "человеческую ошибку" и в обмен на выплату компенсации и выдачу содержания бортового видеорегистратора не преследовать Иран.

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